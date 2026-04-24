  • Haberler
  • Gündem
Selçuklu, Danışmentgazi ve Osmanlı Mahallesi'ne diş hastanesi müjdesi

7 yılda yaptıkları sağlık yatırımları ile ilçeye sağlık alanında altın yıllarını yaşattıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Selçuklu Mahallesinde yapılan projeyi yerinde inceleyerek, 'Selçuklu Mahallemiz'de yaptığımız çalışmaları incelemek üzere sahadayız. Selçuklu, Danışmentgazi ve Osmanlı Mahallemizi kapsayan bu bölgeye çok güzel bir hizmet kazandırıyoruz'dedi.

Osman GERÇEKHaber-Yorum

Koruyucu sağlık hizmetlerini ilçede yaygınlaştırarak vatandaşların yaşam kalitesini artıran Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Selçuklu, Danışmentgazi ve Osmanlı Mahallesine hizmet verecek diş hastanesi yaptıklarının müjdesini verdi.

Diş hastanesi projesini inceleyen , Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Selçuklu Mahallemiz‘de yaptığımız çalışmaları incelemek üzere sahadayız. Selçuklu, Danışmentgazi ve Osmanlı Mahallemizi kapsayan bu bölgeye çok güzel bir hizmet kazandırıyoruz. Bu 3 mahalleye hizmet verecek olan bir diş hastanesi yaptık. Binanın yapımı bitti. İçinin temizliği, tefrişi ve peyzajı kaldı. Bu bölgede vatandaşlarımız dişle alakalı sıkıntılarında Hürriyet Diş Hastanesi’ne gittiği için insanlar zorlanıyordu ve yoğunluk oluyordu. Sağ olsun. İl Sağlık Müdürümüz Mehmet Erşan Bey’in destekleriyle buraya bu hizmeti kazandırıyoruz. Tam 8 adet uzman diş hekimimiz olacak. Röntgen odası da bulunacak. Dolayısıyla ameliyat haricinde dişle ilgili her türlü hizmet burada verilecek. İnşallah Selçuklu, Osmanlı ve Danışmentgazi Mahallesindeki vatandaşlarımız bu diş hastanesini yoğun bir şekilde kullanacak. Melikgazi’mize hayırlı olmasını dilerim.” dedi.

1ha
Bakmadan Geçme

Doğum İzni 24 Haftaya Çıktı: Yeni Düzenleme Neleri Kapsıyor?
11. Erciyes Pediatri Akademisi Kongresi Gerçekleştirildi
İnovasyon Merkezi'nde Geleceğin Mucitlerinin Bilim Ve Teknoloji Ürünleri Mest Etti
Bakan Tekin, okullardaki yeni güvenlik önlemlerini açıkladı
Erciyes'e 23 Nisan zirve tırmanışı
Yahyalı'da traktör kazasında hayatını kaybetti
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!