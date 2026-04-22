Selçuklu Mahallesi Diş Hastanesi'nin Yapımı Tamamlandı
Selçuk Mahallesi'nde inşa edilen diş hastanesinin yapım süreci tamamlandı. Hastanenin tefrişat çalışmalarının ardından açılışının yapılması planlanıyor.
Yeni diş hastanesi, Selçuklu, Osmanlı ve Danişmentgazi mahallelerine hizmet verecek şekilde tasarlandı. Hastanede 8 diş hekimi ve röntgen odası gibi modern sağlık hizmetleri sunulacak.
Bina inşaatı tamamlanmış olup, tefrişat çalışmaları kısa süre içinde başlayacak. Açılışın coşkuyla gerçekleştirilmesi bekleniyor. Bu önemli sağlık hizmetinin bölge halkına hayırlı olması dile getiriliyor.