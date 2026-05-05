Selçuklu Mahallesi'nde Çok Amaçlı Sosyal Tesis İnşaatı Hızla Devam Ediyor

Melikgazi Belediyesi tarafından Selçuklu Mahallesi'nde inşa edilen çok amaçlı sosyal tesisin yapım çalışmaları hızla sürüyor. Tesis, yaz aylarında kır nikahı alanı, kışın ise taziye evi olarak hizmet verecek. Ayrıca, pilav şenlikleri ve yaz şenlikleri gibi sosyal etkinliklerin düzenleneceği bir mekan olarak da tasarlandı.

Selçuklu, Osmanlı ve Danişmentgazi Mahallelerine hizmet verecek olan tesis, geniş odaları, büyük mutfağı ve gelin odası ile dikkat çekiyor. Ayrıca, arka tarafta sahne alanı bulunacak. Proje tamamlandığında, peyzaj düzenlemeleri ile birlikte oldukça nezih bir görünüm kazanması bekleniyor.

Sosyal Etkinlikler

Tesis, yalnızca taziye ve nikahlar için değil, aynı zamanda müzikli etkinlikler ve çeşitli şenlikler için de kullanılacak. Bu alan, vatandaşların bir araya gelip bayramları kutlayabileceği keyifli bir ortam sunacak.

Melikgazi Belediyesi, bu projeyi birçok mahallede uygulamayı planlıyor. Selçuklu Mahallesi Muhtarı, bu nitelikli hizmet için belediyeye teşekkürlerini iletti. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, bölgedeki sosyal yaşamın daha da canlanması hedefleniyor.

Haber Merkezi

