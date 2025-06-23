  • Haberler
  • Gündem
  • Selçuklu Mahallesi'nde Hayrat Camii İnşaatı Devam Ediyor

Selçuklu Mahallesi'nde Hayrat Camii İnşaatı Devam Ediyor

Okuldan, sağlık merkezine, kütüphanelerden sosyal tesislere kadar ilçeye birçok proje kazandıran Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Selçuklu Mahallesi'nde yapımı devam eden Hayrat Camii'nin inşaatında incelemelerde bulundu.

Selçuklu Mahallesi'nde Hayrat Camii İnşaatı Devam Ediyor

Camide devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Palancıoğlu, "Mahallerimize hizmet etmeye, ihtiyaç duyulan yatırımları hayata geçirmeye devam ediyoruz. İlçemize okullar, sağlık merkezleri, sosyal tesisler, akıl küpü kütüphaneleri ve parklar yapıyoruz. Vatandaşlarımızın yoğun talebi sonucu ibadetlerini rahat bir şekilde yapabilmesi için Selçuklu Mahallemizde kısa zaman önce temelini attığımız Hayrat Camii'mizin yapım çalışmalarını inceledik. Şadırvanı bitmek üzere. Camimiz hem mimari yapısıyla hem de butik yapısıyla inşallah çok güzel, şirin bir cami olacak. Bu yazın sonuna tamamlamayı düşünüyoruz. Camilerimiz sadece ibadet yeri değil; birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekiştiği önemli mekanlardır. Tüm ekip arkadaşlarımızla, hayırseverlerimizin de katkılarıyla bu eseri ilçemize kazandıracağız. Hayırlı bir eseri daha ilçemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2025 Melikgazi yılı olacak demiştik. Bu çerçevede birçok açılış ve temel atma töreni yapacağız. Bu yeni camimiz şimdiden Melikgazi'mize ve Selçuklu Mahallemize hayırlı olsun." dedi.

 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'nin En Büyük Kültür Hazinesi Açılıyor
Kayseri'nin En Büyük Kültür Hazinesi Açılıyor
Narkotik ekipleri 1 haftada 47 kişi hakkında yasal işlem yaptı
Narkotik ekipleri 1 haftada 47 kişi hakkında yasal işlem yaptı
Başkan Arıkan: 'Küresel çetenin baş aktörü ABD'yi lanetliyorum'
Başkan Arıkan: "Küresel çetenin baş aktörü ABD’yi lanetliyorum"
Kaymek'ten Uluslararası Etkinlik
Kaymek'ten Uluslararası Etkinlik
Emeklilere Jimnastik Aktivitesi
Emeklilere Jimnastik Aktivitesi
Kayseri'de Baba-Oğul Satranç Turnuvası Gerçekleştirildi
Kayseri'de Baba-Oğul Satranç Turnuvası Gerçekleştirildi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!