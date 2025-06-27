Selçuklu Müzesi Yenilenen Çehresiyle İlgi Odağı

Müze, 23-27 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinliklerde, öğrencilerin doğayla iç içe okul dışı öğrenme ortamlarında deneyim kazanmalarını sağladı. Farklı disiplinlerle etkileşim içinde çalışma fırsatı bulan öğrenciler, çevre bilinci ve kültürel farkındalık da edindi. Bilimsel meraklarını tarihsel keşiflerle besleyen gençler, müze bünyesinde düzenlenen “Yaratıcı Drama ile Selçuklu Eserlerinde Matematiği Keşfet” ve “Selçuklu Yıldızını Tanıyorum” etkinliklerine katılarak, Selçuklu dönemine ait eserlerin matematiksel yapılarını drama yoluyla analiz etme imkânı buldu.

Müzedeki yenilikçi düzenlemeler, ziyaretçilere tarihsel bir atmosfer sunarken, Kızıl Köşk'teki kazı çalışmalarına dair yeni bir bölüm de oluşturuldu. Ayrıca, Gevher Nesibe Hatun’a özel hazırlanan bölüm, onun eşsiz aşk hikâyesini anlatmakta ve müzenin anlatı gücünü zenginleştirmektedir.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, eğitim, kültür ve tarih alanındaki projeleriyle gençlere ilham vermeye ve şehrin değerlerini yaşatmaya devam ediyor.