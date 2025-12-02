Selçuklu’nun Butik Camisi Hayrat Cami'nde Sona Yaklaşıldı

Selçuklu Mahallesi'nde hayata geçecek olan Hayrat Cami'nin çevre düzeni çalışmalarının tamamlandığını ve kısa süre içinde caminin ibadete açılacağını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Mahallelerimizin ihtiyaçlarını tek tek değerlendiriyor, her bölgeye en doğru hizmeti götürmeye çalışıyoruz. Butik cami projelerimiz de bu anlayışın bir parçası. Hem mahalle kültürü açısından hem de vatandaşlarımızın kendi mahallesinde hizmet alması için butik projeler bizim için önemli. Melikgazi Belediyesi olarak okul, sağlık merkezi, sosyal tesis, parklar, yollar, kentsel dönüşüm gibi birçok projemizi hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımızın talebi sonucu ibadetlerini rahat bir şekilde yapabilmesi için Selçuklu Mahallemizde yaptığımız Hayrat Cami'mizin çalışmaları bitti; caminin çevre düzeni çalışması da tamamlandı. Hemşehrilerimizin huzur içinde ibadet edebileceği, nesiller boyunca hizmet verecek bir eser daha hayata geçiriyoruz. Camimiz hem geleneksel mimari yapısıyla hem de butik yapısıyla dikkat çekiyor. Mimarisi ile ayrıca bölgenin çehresini de güzelleştirecek. Vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştıracak, sıcak ve samimi bir ibadet ortamı oluşturacağız. Melikgazi'mize ve Selçuklu Mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını dilerim." dedi.