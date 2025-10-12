Selfie bağımlılığı Sürekli fotoğraf çekme ve paylaşma isteği

Sosyal medya kullanımının da artması ile birlikte çok fotoğraf çekilen vatandaşlar halk tarafından selfie bağımlısı olarak nitelendirilebiliyor. Uzmanlar ise selfie bağımlılığı olarak adlandırılan fotoğraf çekinme arzusunun, çağın getirdiği bir ifade biçimi olduğunu ancak kontrolsüzleştiğinde, genç bireylerde dış dünyaya bağımlılık, gerçeklikten kopma ve psikolojik doyumsuzluk gibi ciddi sorunlara yol açabileceğini belirtiyor.

Klinik Psikolog Betül Cerit fotoğraf çekinme bağımlılığının çağın getirdiği bir durum olduğunu belirterek, “Aslında, fotoğraf çekinme isteği ya da fotoğraf çekinme bağımlılığı olarak nitelendirdiğimiz bu durum, çağın getirdiği normal bir kendini ifade etme biçimidir. Bir noktaya kadar doğal, bir noktadan sonra ise aslında tehlikeli bir durumdur. Bu durumu, bir dijital depolama alanı olarak da nitelendirebiliriz aslında. Ancak kontrolsüzleştiğinde, kişinin dış dünyaya bağımlı hale gelmesi, gerçeklikten kopma ve aynı zamanda psikolojik doyumsuzluk gibi sonuçlara yol açabilmektedir. Biz, bunu genç bireylerde çok fazla görüyoruz. Bu da aslında kimliklerini fotoğraf olarak, görüntü olarak dışarıya aktarma ve ‘ben buradayım’ mesajı verme eğilimi olarak algılanmaktadır. Bunun altında yatan psikolojik sebepler de aslında aidiyet duygusunun azlığı, değer algısının azalması ve benlik algısı olarak nitelendirilebilir. Aslında bunun direkt olarak bir tanı üzerinde etkisi yok ama selfie çekinme ya da fotoğraf çekilme bağımlılığı, aslında olmayan bir durumdur. Ama çağımızın getirdiği kronik sorunlardan biridir. Aslında ‘ben buradayım’ mesajını fotoğraf yerine, hayatlarında farklı etkinlik ve aktivitelerle gösterdiklerinde bu durum çok daha azalacaktır. Kendinizi sevmeye davet ediyorum. Önce kendimizi sevelim, ondan sonra sosyal kıyas yapmaya başlayalım” şeklinde konuştu.