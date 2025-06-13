Selimiye Mahallesi'nin Yenilenen Parkı 'Yeni Cazibe Merkezi' Olacak

Parkı komple yenileyen Melikgazi Belediyesi yenilenen park için salıncaklı yeni oturma alanları, peyzaj alanları, sağlıklı, daha doğal ve ergonomik yürüyüş yolları tasarladı.

Parkta yeşil alan oranı artırılarak daha doğal, sağlıklı ve ferah bir ortam sağlamayı hedeflediklerini söyleyen Başkan Palancıoğlu şunları söyledi:

“Melikgazi’mizi güzelleştirmeye devam ediyoruz. Öncelikle şehrin belli noktalarındaki orta refüjler ağaçlandırıldı, ışıklandırıldı. Yine farklı bir bölgemizi daha güzelleştiriyoruz. Belsin bölgemizde yeni bir uygulamaya başladık. Yürüyüş yolları polietilen plastik malzemeden yapılıyor ve sıcağı gördükçe maalesef kanserojen durumlar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla vatandaşlarımızın sağlığını ve belediyemizin bütçesini düşünerek daha az maliyetli, daha kullanışlı, daha sağlıklı bir yürüyüş yolu çalışmasını başlatıyoruz. Doğal bir malzeme olan kiremit irmiğinden yürüyüş yolları yapıyoruz. Parkın peyzajına da başladık. Salıncakları, taflanı, gülleri, şimşiri, yeşillendirmesi ile çok güzel bir park ortaya çıkacak. Burası yoğun yürüyüş yapılan ve yeni yürüyüş yolu olması için talep olan bir yerdi. Bu parkımız mevcut haliyle çınar ve meşe ağaçları çok güzel bir park. İnşallah birkaç hafta içerisinde bu parkımızdaki çalışmaları tamamlamış olacağız. Yeni parklarımızda da ışıklandırmalar yaparak akşamları yaz ortamında çok güzel zamanlar geçirmenizi sağlayacağız. Mesai arkadaşlarıma özverili çalışmaları ve emekleri için teşekkür ediyorum. Melikgazi 600 bin nüfuslu çok büyük bir ilçe. Melikgazi Belediyesi olarak her mahalleye dokunmaya çalışıyoruz. Şehrimizi, Melikgazi'mizi güzelleştirmeye devam ediyoruz. Hayırlı olsun.”