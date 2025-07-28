Şem'un el Gazi Hazretleri Türbesi'nde Gazze ve Yağmur Duası

Yahyalı Genç Safa Teşkilatı'ndan Osman Özkan, Bekir Özkan, Hasan Ay, Abdullah Bahçıvan ile birlikte Develi'den Nezir Ötegen, Süleyman Sırakaya, Ankara'dan Ayhan Yavan ve Hollanda'dan Ensar Şimşek, bu anlamlı etkinlikte yer aldı.

Ayrıca, yüzyıllardır bölgede topluca gerçekleştirilen Yağmur Duası geleneği de bu türbede devam ettiriliyor. Zor koşullara rağmen, bu manevi mekanlara yapılan ziyaretler ve dualar, topluluğun inancını ve dayanışmasını pekiştiriyor.