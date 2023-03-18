Sema Karaoğlu, CHP Milletvekilliği aday adaylığına başvurdu

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem TBMM Milletvekilliği Seçimleri’nin 14 Mayıs’ta yapılmasının kesinleşmesinin ardından partilerde aday adaylığı başvuru süreci başladı. Cumhuriyet Halk Partisi’nde de hareketlilik sürüyor. Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) Başkanı Dr. Sema Karaoğlu, CHP Kayseri Milletvekili aday adayı olmak üzere başvuruda bulundu.