Sempozyumda 60 bildiri sunulacak

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Dini İlimler Merkezi tarafından düzenlenen 'İlahiyat ve Beşeri Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu' başladı.

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  • 26.05.2023 09:15
  • Güncelleme: 26.05.2023 09:15
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Sempozyumda 60 bildiri sunulacak
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Dini İlimler Merkezi tarafından düzenlenen “İlahiyat ve Beşeri Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu” başladı.

İlahiyat Fakültesi Abdülvahab Gazi Konferans Salonundaki sempozyumun açılışına SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ünal Kılıç, Genel Sekreter Doç. Dr. Enis Baha Biçer, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Aslan, Sempozyum Başkanı Doç. Dr. Ahmet Çelik, dekanlar, müdürler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Programın açış konuşmasını yapan Rektör Yıldız, İlahiyat Fakültesinin kurulduğu günden beri sürekli kendini geliştiren ve sahasında önemli bilim insanlarını yetiştiren bir fakülte olduğunu ifade etti. İlahiyat ve Beşeri Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu’nun bundan sonra geleneksel hale geleceğini dile getiren Yıldız, programın düzenlenmesinde emeği geçen akademik ve idari personele teşekkür etti.

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Aslan ise “Özellikle ihtiyaç haline gelen lisansüstü programlarda akademik çalışmalara başlayan genç akademisyenlerimizin geleceğe ışık tutmaları açısından lisansüstü öğrenci sempozyumunun çok elzem olduğuna karar vererek bu sempozyumu gerçekleştirdik” dedi.

Sempozyum Başkanı Doç. Dr. Ahmet Çelik de “Çok kısa bir süre önce duyurmamıza rağmen çok sayıda bildirinin gelmiş olması ne kadar büyük bir lisansüstü gücümüzün olduğunu gösteriyor” diye konuştu.

2 gün sürecek olan sempozyumda 60 bildiri sunulacak.

İHA

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