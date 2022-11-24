Semt pazarında alışveriş yoğunluğu

Kayseri’de mutfak alışverişi için vatandaşlar mahalle aralarında kurulan semt pazarlarının yolunu tutuyor. Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi’ndeki Perşembe Pazarı’nda da yoğunluk yaşanıyor. Tezgâhlardaki sebze ve meyve fiyatlarını sizler için derledik. Yaz mevsimin bitmesi ile birlikte pazardaki ürünlerinde fiyatları değişti. Bazı sebze ve meyve fiyatlarında düşüş görülürken bazılarında da fiyat artışları var. Önceki haftalara göre fiyatı sabit kalan ürünler de mevcut.

FİYATI DÜŞEN ÜRÜNLER

Bu hafta pazarda en çok indirim olan ürün üzüm ve karnabahar oldu. Pazarda fiyatı düşen sebze ve meyveler de şunlar: Yaş hurma 15 liradan 12,99 liraya, üzüm 17,50 liradan 12,5 liraya, salatalık 15 liradan 12,50 liraya, nar 10 liradan 7,5 liraya, karnabahar (tanesi) 15 liradan 10 liraya, patlıcan 10 liradan 7,5 liraya, limon 10 liradan 8 liraya, patates 6,50 liradan 5 liraya geriledi.

FİYATI DEĞİŞMEYEN ÜRÜNLER

Tezgahlarda fiyatı değişmeyen ürünler ise şunlar: kabak 10 liradan, bahçe domatesi 15 liradan, portakal 12,5 liradan, kivi 10 liradan, mandalina 7,5 liradan, sivri biber 15 liradan, Amasya elma 3 kilo 25 liradan, greyfurt 4 kilo 30 liradan, taş köprü sarımsak 30 liradan satılıyor.