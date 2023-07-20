Semt pazarında domates nihayet 10 liranın altına düştü

Kayseri'de pazar tezgâhlarında bazı ürünlerin önceki haftaya göre fiyatları gerilerken bazı ürünlerin ise yükseldiği görüldü.

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  • 20.07.2023 13:33
  • Güncelleme: 20.07.2023 14:08
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Semt pazarında domates nihayet 10 liranın altına düştü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Alışveriş için vatandaşlar semt pazarlarının yolunu tutarken Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi’ndeki Perşembe Pazarı’nda yoğunluk yaşanıyor. Tezgahlar yaz sebze-meyveleriyle de renklenirken, bu haftanın sebze-meyve fiyatlarını sizler için derledik. 

Pazar tezgahlarında ürünlerin en ucuz ve en pahalı fiyatlar şu şekilde: Patates 17,5 lira ile 10 lira arası, salatalık 15 lira ile 13,5 arası, kabak 15 lira ile 12,5 lira arası, biber 20 lira ile 15 lira arası, domates 12,5 lira ile 8,5 lira arası, bamya 40 lira ile 120 lira arası, karpuz 10 lira ile 7,5 lira arası, patlıcan 15 lira ile 10 lira arası, soğan 17,5 lira ile 12,5 lira arası, muz 30 lira ile 20 lira arası, kiraz 30 lira ile 12,5 lira arası, limon 12,5 ile 10 lira arası, kavun 8 lira ile 7,5 lira arası, sarımsak 50 lira ile 35 lira arası, şeftali 35 lira ile 12,5 lira arası, üzüm 30 lira ile 12,5 lira arası değişen fiyatlarla alıcı buluyor. 

Tezgahlarda fasulye 35 liradan, dolma biber 20 liradan, maydanoz (bağ) 5 liradan, yeşil soğan 10 liradan, dere otu ve nane ise 5 liradan satışa sunuluyor.

1ha

Kayseri Gündem
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