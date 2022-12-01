Semt pazarında fiyatlar yükselişte

 Kayseri'de mahalle aralarında kurulan semt pazarlarında fiyatlar geçen haftalara göre yükselişte. 

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  • 01.12.2022 13:10
  • Güncelleme: 01.12.2022 13:10
Semt pazarında fiyatlar yükselişte

Kayseri’de mutfak alışverişi için vatandaşlar mahalle aralarında kurulan semt pazarlarının yolunu tutuyor. Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi’ndeki Perşembe Pazarı’nda da yoğunluk yaşanıyor. Tezgâhlardaki sebze ve meyve fiyatlarını sizler için derledik. Yaz mevsiminin bitmesiyle pazardaki ürünlerin de fiyatları yukarı yönlü değişmeye başladı. Az sayıda üründe fiyatlar gerilerken bazı ürünlerde ise fiyatların değişmediği görüldü. 

FİYATI YÜKSELEN ve DÜŞEN ÜRÜNLER

Pazarda geçen haftaya göre fiyatı en fazla yükselen yaş hurma oldu. Tezgâhlarda fiyatı yükselen sebze ve meyveler şunlar: Yaş hurma 13 liradan 20 liraya, üzüm 12,50 liradan 15 liraya, patlıcan 7,5 liradan 10 liraya, limon 8 liradan 10 liraya, patates 5 liradan 7,5 liraya, bahçe domatesi 15 liradan 17,5 liraya, portakal 12,5 liradan 15 liraya yükseldi. 

Bu hafta pazarda en çok indirim olan ürün salatalık oldu. Fiyatı düşen sebze ve meyveler de şunlar: Salatalık 12,50 liradan 10 liraya, mandalina 7,5 liradan 6 liraya, elma 8 liradan 7,5 liraya geriledi. 

FİYATI DEĞİŞMEYEN ÜRÜNLER

Tezgahlarda fiyatı değişmeyen ürünler ise şunlar: Nar 7,5 liradan, karnabahar (tanesi) 10 ila 20 lira arası değişen fiyattan, kabak 10 liradan, sivri biber 15 liradan, soğan 10 liradan, ayva 6,5 liradan, armut 10 lirada, turp 10 liradan, ıspanak 7,5 liradan, marul 7,5 liradan, dereotu ve maydanoz (3 bağ) 10 liradan, çeri domates 15 liradan, domates 12,5 liradan, fasulye 15 liradan, havuç 10 liradan, fasulye 15 liradan, muz 17,5 liradan satılıyor.

1ha

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