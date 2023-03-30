Semt pazarında kuru soğan el yakıyor

Kayseri’de mutfak alışverişi için vatandaşlar semt pazarlarının yolunu tutarken Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi’ndeki Perşembe Pazarı’nda yoğunluk yaşanıyor. Pazar tezgâhlarında bazı ürünlerde önceki haftaya göre fiyatlar gerilerken bazı ürünlerde ise yükseldiği görüldü. Fiyatı 7,5 lira yükselen soğan pazarın zam şampiyonu olurken, 5 lira gerileyen çilek ve sarımsak ise indirim şampiyonu oldu.

Pazar tezgahlarında fiyatı geçen haftaya göre yükselen ürünler şunlar; kuru soğan 10 liradan 17,5 liraya, armut 15 liradan 20 liraya, limon 5 liradan 7,5 liraya, portakal 7,5 liradan 10 liraya, biber 25 liradan 30 liraya, mandalina 10 liradan 20 liraya yükseldi.

Pazarda önceki haftaya göre fiyatı düşen sebze ve meyveler de şunlar; sarımsak 25 liradan 20 liraya, çilek 30 liradan 25 liraya, kabak 10 liradan 8 liraya, domates 12,5 liradan 10 liraya, muz 20 liradan 18 liraya geriledi.

Tezgâhlarda fiyatı değişmeyen ürünler ise; havuç 10 liradan, elma 10 liradan, kivi 20 liradan, patlıcan 20 liradan, mantar 40 liradan, maydanoz 5 liradan, marul 10 liradan, yeşil soğan 10 liradan, patates 8,5 liradan, turp 10 liradam satılıyor.