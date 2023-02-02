Semt pazarında meyve-sebze fiyatları | 02.02.2023

Kayseri’de mutfak alışverişi için vatandaşlar semt pazarlarının yolunu tutuyor. Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi’ndeki Perşembe Pazarı’nda da yoğunluk yaşanıyor. Pazar tezgahlarında az sayıda üründe fiyatlar gerilerken bazı ürünlerde ise fiyatların değişmediği görüldü.



Perşembe Pazarı’nda önceki haftaya göre fiyatı yükselen sebze ve meyveler şunlar: Salatalık 20 liradan 25 liraya, limon 10 liradan 15 liraya, biber 20 liradan 35 liraya, muz 14 liradan 16,95 liraya yükseldi.

Fiyatı düşen sebze ve meyveler: Elma 15 liradan 10 liraya, sarımsak 50 liradan 30 liraya, pırasa 7,5 liradan 5 liraya, marul 12,5 liradan 10 liraya, kivi 20 liradan 15 liraya, patates 8,5 liradan 6,5 liraya, havuç 10 liradan 7,5 liraya brokoli 20 liradan 10 liraya geriledi.

Tezgahlarda fiyatı değişmeyen ürünler ise şunlar: Domates 25 liradan, patlıcan 25 liradan, nar 25 liradan, yeşil soğan 5 liradan, soğan 10 liradan, kestane mantarı 50 liradan, portakal 12,5 liradan, ıspanak 5 liradan, kabak 10 liradan, maydanoz 10 liradan satılıyor.