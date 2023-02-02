Semt pazarında meyve-sebze fiyatları | 02.02.2023

 Kayseri'de mahalle aralarında kurulan semt pazarlarında fiyatlar dalgalı seyrediyor. 

PAYLAŞ
  • 02.02.2023 19:09
  • Güncelleme: 02.02.2023 19:09
  • 57
Semt pazarında meyve-sebze fiyatları | 02.02.2023

Kayseri’de mutfak alışverişi için vatandaşlar semt pazarlarının yolunu tutuyor. Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi’ndeki Perşembe Pazarı’nda da yoğunluk yaşanıyor. Pazar tezgahlarında az sayıda üründe fiyatlar gerilerken bazı ürünlerde ise fiyatların değişmediği görüldü.


Perşembe Pazarı’nda önceki haftaya göre fiyatı yükselen sebze ve meyveler şunlar: Salatalık 20 liradan 25 liraya, limon 10 liradan 15 liraya, biber 20 liradan 35 liraya, muz 14 liradan 16,95 liraya yükseldi. 

Fiyatı düşen sebze ve meyveler: Elma 15 liradan 10 liraya, sarımsak 50 liradan 30 liraya, pırasa 7,5 liradan 5 liraya, marul 12,5 liradan 10 liraya, kivi 20 liradan 15 liraya, patates 8,5 liradan 6,5 liraya, havuç 10 liradan 7,5 liraya brokoli 20 liradan 10 liraya geriledi.

Tezgahlarda fiyatı değişmeyen ürünler ise şunlar: Domates 25 liradan, patlıcan 25 liradan, nar 25 liradan, yeşil soğan 5 liradan, soğan 10 liradan, kestane mantarı 50 liradan, portakal 12,5 liradan, ıspanak 5 liradan, kabak 10 liradan, maydanoz 10 liradan satılıyor.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Büyükşehir, 5,5 saatte 236 mahalle yolunu ulaşıma açtı, kapalı yol bırakmadı

Büyükşehir, 5,5 saatte 236 mahalle yolunu ulaşıma açtı, kapalı yol bırakmadı

ERÜ ile Erciyes Anadolu Holding arasında işbirliği protokolü imzalandı

ERÜ ile Erciyes Anadolu Holding arasında işbirliği protokolü imzalandı

İstanbul-Kayseri uçağının inişi esnasında tekeri patladı

İstanbul-Kayseri uçağının inişi esnasında tekeri patladı

Yılmaz Üçkan adaylığını açıkladı: 'Kaybolan itibarı yeniden getirmek için adayım'

Yılmaz Üçkan adaylığını açıkladı: 'Kaybolan itibarı yeniden getirmek için adayım'

Talas'taki eski yetimhane binası Restorasyon Eğitim Merkezi olacak

Talas’taki eski yetimhane binası Restorasyon Eğitim Merkezi olacak

Başkan Çolakbayrakdar: 'Kayseri'nin lezzetlerini glutensiz şekilde uluslararası arenada tanıtacağız'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Kayseri'nin lezzetlerini glutensiz şekilde uluslararası arenada tanıtacağız'

Çok Okunanlar
1
Hamdi Bakan hayatını kaybetti

Hamdi Bakan hayatını kaybetti

2
Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

3
İki kardeşi trafik kazası ayırdı

İki kardeşi trafik kazası ayırdı

4
Başkan Büyükkılıç, 'Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşan belediyelerimiz var'

Başkan Büyükkılıç, “Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşan belediyelerimiz var”

5
Kayseri'de Taş Çiçek Et Lokantası açıldı

Kayseri’de Taş Çiçek Et Lokantası açıldı

6
Kayseri'de vatandaşlar tepkili, dinamit fabrikası istenmiyor

Kayseri’de vatandaşlar tepkili, dinamit fabrikası istenmiyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Stad önünde çemen ekmek nostaljisi

Stad önünde çemen ekmek nostaljisi

Semt pazarında meyve-sebze fiyatları | 02.02.2023

Semt pazarında meyve-sebze fiyatları | 02.02.2023

DAHA FAZLA
Mahallenin ara sokaklarını muhtar açtı

Mahallenin ara sokaklarını muhtar açtı

Motorine indirim, LPG'ye zam kesinleşti

Motorine indirim, LPG’ye zam kesinleşti

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Medipol Başakşehir: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Medipol Başakşehir: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Kayseri ve Çevresine Don ve Buzlanma Uyarısı

Kayseri ve Çevresine Don ve Buzlanma Uyarısı