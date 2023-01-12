Semt Pazarında meyve-sebze fiyatları 12.01.2023

Kayseri'de mahalle aralarında kurulan semt pazarlarında fiyatlar dalgalı. Bazı ürünlerin fiyatı geçen haftaya göre yükselirken, bazılarının fiyatı ise ya düştü ya da sabit kaldı.

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  • 12.01.2023 14:50
  • Güncelleme: 12.01.2023 14:50
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Semt Pazarında meyve-sebze fiyatları 12.01.2023

Kayseri’de mutfak alışverişi için vatandaşlar mahalle aralarında kurulan semt pazarlarının yolunu tutuyor. Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi’ndeki Perşembe Pazarı’nda da yoğunluk yaşanıyor. Yaz mevsiminin bitmesiyle pazardaki ürünlerin de fiyatları yukarı yönlü değişmeye başladı. Az sayıda üründe fiyatlar gerilerken bazı ürünlerde ise fiyatların değişmediği görüldü.

FİYATI YÜKSELEN ve DÜŞEN ÜRÜNLER

Tezgâhlarda fiyatı yükselen sebze ve meyveler şunlar: Elma 7,5 liradan 12,5 liraya, nar 17, liradan 20 liraya, limon 7,5 liradan 10 liraya, mandalina 7,5 liradan 10 liraya, muz 13 liradan 15 liraya, çilek 25 liradan 30 liraya, kabak 7,5 liradan 10 liraya, 3 bağ maydanoz 5 liradan 10 liraya, marul 10 liradan 12,5 liraya yükseldi. 

Fiyatı düşen sebze ve meyveler: Salatalık 17,5 liradan 15 liraya, biber 17,5 liradan 15 liraya, karnabahar 12,5 liradan 5 liraya geriledi. 

Tezgahlarda fiyatı değişmeyen ürünler ise şunlar: Portakal 12,5 liradan, domates 15 liradan, patlıcan 15 liradan, patates 9 liradan, soğan 10 liradan, havuç 6,5 liradan, Meksika biberi (mini kapya biberi) 15 liradan, sarımsak 40 liradan, pırasa (bağ) 7,5 liradan, mantar 30 liradan, greyfurt 10 liradan, lahana 35 liradan, yeşil soğan 10 liradan satılıyor.

         

1ha

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