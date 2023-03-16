Semt pazarında meyve-sebze fiyatları | 16.03.2023

Kayseri’de mutfak alışverişi için vatandaşlar semt pazarlarının yolunu tutuyor. Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi’ndeki Perşembe Pazarı’nda da yoğunluk yaşanıyor. Pazar tezgâhlarında az sayıda üründe fiyatlar gerilerken bazı ürünlerde ise fiyatların değişmediği görüldü.

Pazar tezgahında önceki haftaya göre fiyatı yükselen sebze ve meyveler şunlar: Muz 16,95 liradan 20 liraya, nar 15 liradan 20 liraya, sarımsak 15 liradan 30 liraya, havuç 10 liradan 12,5 liraya, çilek 40 liradan 50 liraya çıktı.

Fiyatı düşen sebze ve meyveler: Kabak 17,5 liradan 15 liraya, soğan 15 liradan 12,5 liraya, domates 25 liradan 15 liraya geriledi.

Tezgâhlarda fiyatı değişmeyen ürünler ise: Biber 25 liradan, salatalık 20 liradan, kivi 20 liradan, patlıcan 20 liradan, mantar 40 liradan, armut 20 liradan, greyfurt 10 liradan, elma 15 liradan, limon 10 liradan, portakal 15 liradan, maydanoz 10 liradan, marul 10 liradan, yeşil soğan 10 liradan, patates 10 liradan, karnabahar 25 liradan, turp 7,5 liradan satılıyor.