Semt Pazarında meyve-sebze fiyatları | 19.01.2023

 Kayseri'de mahalle aralarında kurulan semt pazarlarında fiyatlar dalgalı seyrediyor. Bazı ürünlerin fiyatı geçen haftaya göre yükselirken, bazılarının fiyatı ise ya düştü ya da sabit kaldı.

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  • 19.01.2023 13:51
  • Güncelleme: 19.01.2023 13:51
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Semt Pazarında meyve-sebze fiyatları | 19.01.2023

Kayseri’de mutfak alışverişi için vatandaşlar semt pazarlarının yolunu tutuyor. Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi’ndeki Perşembe Pazarı’nda da yoğunluk yaşanıyor. Yaz mevsiminin bitmesiyle pazardaki ürünlerin de fiyatları yukarı yönlü değişmeye başladı. Az sayıda üründe fiyatlar gerilerken bazı ürünlerde ise fiyatların değişmediği görüldü.

FİYATI YÜKSELEN ve DÜŞEN ÜRÜNLER

Tezgâhlarda fiyatı yükselen sebze ve meyveler şunlar: Kabak 10 liradan 15 liraya, salatalık 15 liradan 20 liraya, biber 15 liradan 20 liraya, karnabahar 5 liradan 10 liraya, patlıcan 15 liradan 25 liraya, soğan 10 liradan 12,5 liraya, Meksika biberi (mini kapya biberi) 15 liradan 20 liraya, mantar 30 liradan 35 liraya yükseldi. 

Fiyatı düşen sebze ve meyveler: Nar 17 liradan 16,5 liraya, çilek 30 liradan 20 liraya, marul 12,5 liradan, sarımsak 40 liradan 25 liraya, lahana 35 liradan 25 liraya geriledi. 

Tezgahlarda fiyatı değişmeyen ürünler ise şunlar: Elma 12,5 liradan, limon 10 liradan, mandalina 10 liradan, muz 15 liradan, 3 bağ maydanoz 10 liradan 7,5 liraya, portakal 12,5 liradan, kan portakalı 16,5 liradan, domates 15 liradan, patates 9 liradan, pırasa (bağ) 7,5 liradan, greyfurt 10 liradan, yeşil soğan 10 liradan, ıspanak 7,5 liradan, kivi 15 liradan, üzüm 10 liradan, cennet hurması 25 liradan, havuç 15 liradan satılıyor.

1ha

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