Semt pazarında meyve-sebze fiyatları | 23.02.2023

Kayseri’de mutfak alışverişi için vatandaşlar semt pazarlarının yolunu tutuyor. Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi’ndeki Perşembe Pazarı’nda da yoğunluk yaşanıyor. Pazar tezgahlarında az sayıda üründe fiyatlar gerilerken bazı ürünlerde ise fiyatların değişmediği görüldü.

Perşembe pazarında önceki haftaya göre fiyatı yükselen sebze ve meyveler şunlar: Domates 25 liradan 30 liraya, Elma 10 liradan 12,5 liraya, biber 20 liradan 35 liraya, muz 14 liradan 22 liraya, patlıcan 25 liradan 30 liraya, portakal 12,5 liradan 15 liraya yükseldi.

Fiyatı düşen sebze ve meyveler: Limon 15 liradan 10 liraya, nar 25 liradan 20 liraya geriledi.

Tezgahlarda fiyatı değişmeyen ürünler ise; Salatalık 20 liradan, kabak 10 liradan, maydanoz 10 liradan satılıyor.