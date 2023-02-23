Semt pazarında meyve-sebze fiyatları | 23.02.2023

Kayseri'de mahalle aralarında kurulan semt pazarlarında fiyatlar dalgalı seyrediyor. 

PAYLAŞ
  • 23.02.2023 17:19
  • Güncelleme: 23.02.2023 17:19
  • 75
Semt pazarında meyve-sebze fiyatları | 23.02.2023

Kayseri’de mutfak alışverişi için vatandaşlar semt pazarlarının yolunu tutuyor. Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi’ndeki Perşembe Pazarı’nda da yoğunluk yaşanıyor. Pazar tezgahlarında az sayıda üründe fiyatlar gerilerken bazı ürünlerde ise fiyatların değişmediği görüldü.
Perşembe pazarında önceki haftaya göre fiyatı yükselen sebze ve meyveler şunlar: Domates 25 liradan 30 liraya, Elma 10 liradan 12,5 liraya, biber 20 liradan 35 liraya, muz 14 liradan 22 liraya, patlıcan 25 liradan 30 liraya, portakal 12,5 liradan 15 liraya yükseldi. 
Fiyatı düşen sebze ve meyveler: Limon 15 liradan 10 liraya, nar 25 liradan 20 liraya geriledi.
Tezgahlarda fiyatı değişmeyen ürünler ise; Salatalık 20 liradan, kabak 10 liradan, maydanoz 10 liradan satılıyor.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Talas'ta Tarımsal Kalkınmaya Destek Sürüyor

Talas'ta Tarımsal Kalkınmaya Destek Sürüyor

Kayseri Büyükşehir'den Elbistan'a konteyner çarşı

Kayseri Büyükşehir'den Elbistan'a konteyner çarşı

Rektör Altun, Kahramanmaraş'taki üniversiteleri ziyaret etti

Rektör Altun, Kahramanmaraş'taki üniversiteleri ziyaret etti

Başkan Büyükkılıç'tan muhtarlara 'AFAD' çağrısı

Başkan Büyükkılıç'tan muhtarlara 'AFAD' çağrısı

Kayserililer dayanışmayı 'Deprem Koordinasyon Merkezi' ile gösterdi

Kayserililer dayanışmayı 'Deprem Koordinasyon Merkezi' ile gösterdi

Kayseri'den deprem bölgesine 600 TIR gönderildi

Kayseri’den deprem bölgesine 600 TIR gönderildi

Çok Okunanlar
1
Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

2
MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

3
Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

4
Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

5
Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

6
Enkazdan çıktıktan sonra aklına ilk gelen soğuk ayran oldu

Enkazdan çıktıktan sonra aklına ilk gelen soğuk ayran oldu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İki kişinin yaralandığı komşu kavgası davasında tahliye

İki kişinin yaralandığı komşu kavgası davasında tahliye

Semt pazarında meyve-sebze fiyatları | 23.02.2023

Semt pazarında meyve-sebze fiyatları | 23.02.2023

DAHA FAZLA
Sarız, 'Afet bölgesi' kapsamına alınıyor

Sarız, ‘Afet bölgesi’ kapsamına alınıyor

Gençlik Spor İl Müdürü Kabakcı, 'Kayseri'de 11 yurdumuz tamamen doldu'

Gençlik Spor İl Müdürü Kabakcı, “Kayseri’de 11 yurdumuz tamamen doldu”

Başkan Büyükkılıç ve Meclis Üyelerinden Konteyner Kent Ziyareti

Başkan Büyükkılıç ve Meclis Üyelerinden Konteyner Kent Ziyareti

Giresunspor-Kayserispor maçını Ali Şansalan yönetecek

Giresunspor-Kayserispor maçını Ali Şansalan yönetecek

Kayseri Park'ın önündeki asfalt depremde yarıldı iddiası

Kayseri Park'ın önündeki asfalt depremde yarıldı iddiası