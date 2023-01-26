Semt pazarında meyve-sebze fiyatları | 26.01.2023

Kayseri'de mahalle aralarında kurulan semt pazarlarında fiyatlar dalgalı seyrediyor. Bazı ürünlerin fiyatının iki katına çıkması ve bazılarının da yarı yarıya düşmesi dikkat çekti. 

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  • 26.01.2023 16:40
  • Güncelleme: 26.01.2023 16:40
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Semt pazarında meyve-sebze fiyatları | 26.01.2023

Kayseri’de mutfak alışverişi için vatandaşlar semt pazarlarının yolunu tutuyor. Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi’ndeki Perşembe Pazarı’nda da yoğunluk yaşanıyor. Pazar tezgahlarında az sayıda üründe fiyatlar gerilerken bazı ürünlerde ise fiyatların değişmediği görüldü.

İKİ KAT ARTAN ÜRÜNLER VAR

Perşembe Pazarı’nda önceki haftaya göre fiyatı yükselen sebze ve meyveler şunlar: Karnabahar 10 liradan 20 liraya, mantar 35 liradan 50 liraya, nar 16,5 liradan 25 liraya, sarımsak 25 liradan 50 liraya, elma 12,5 liradan 15 liraya, mandalina 10 liradan 16,5 liraya, domates 15 liradan 25 liraya, kivi 15 liradan 20 liraya, cennet hurması 25 liradan 30 liraya yükseldi.

Fiyatı düşen sebze ve meyveler: Kabak 10 liradan 5 liraya, patlıcan 25 liradan 20 liraya, marul 12,5 liradan 10 liraya, muz 15 liradan 14 liraya, maydanoz 10 liradan 5 liraya, patates 9 liradan 8,5 liraya, yeşil soğan 10 liradan 5 liraya, ıspanak 7,5 liradan 5 liraya, havuç 15 liradan 10 liraya geriledi.

Tezgahlarda fiyatı değişmeyen ürünler ise şunlar: Salatalık 20 liradan, biber 20 liradan, soğan 10 liradan, kestane mantarı 50 liradan, çilek 20 liradan, limon 10 liradan, portakal 12,5 liradan, pırasa 7,5 liradan, greyfurt 10 liradan, turp 7,5 liradan, brokoli 20 liradan satılıyor.

1ha

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