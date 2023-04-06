Semt pazarında meyve-sebze fiyatları: Karpuz, çilek ve çağla cep yakıyor| 06.04.2023

 Kayseri'de mahalle aralarında kurulan semt pazarlarında fiyatlar dalgalı seyrediyor. Yaz mevsiminin vazgeçilmezi olan karpuz, çilek ve çağla tezgahlarda yerini almaya başladı. Çağlanın kilosu 30 liradan, çileğin kilosu 25 liradan ve karpuzun kilosu 20 liradan satılıyor. Fiyatlar cep yakıyor.

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  • 06.04.2023 16:30
  • Güncelleme: 06.04.2023 16:30
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Semt pazarında meyve-sebze fiyatları: Karpuz, çilek ve çağla cep yakıyor| 06.04.2023

Kayseri’de mutfak alışverişi için vatandaşlar semt pazarlarının yolunu tutarken Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi’ndeki Perşembe Pazarı’nda yoğunluk yaşanıyor. Pazar tezgâhlarında bazı ürünlerde önceki haftaya göre fiyatlar gerilerken bazı ürünlerde ise yükseldiği görüldü. Yaz mevsimlerinin vazgeçilmez lezzetlerinden olan karpuz, çilek ve çağla tezgahlarda şimdiden yerini almaya başladı. Karpuzun kilosu 20 liradan satılırken çağlanın kilosu ise 30 liradan satışa çıktı. Çileğin fiyatı ise 25 liradan tezgahlarda yerini aldı. Yaz meyveleri şimdilik el yakıyor. 

Pazar tezgahlarında fiyatı geçen haftaya göre yükselen ürünler şunlar; Kuru soğan 17,5 liradan 20 liraya,  portakal 10 liradan 12,5 liraya, kabak 8 liradan 12,5 liraya, muz 18 liradan 25 liraya yükseldi.

Pazarda önceki haftaya göre fiyatı düşen sebze ve meyveler de şunlar; Armut 20 liradan 17,5 liraya, limon 7,5 liradan 5 liraya, biber 30 liradan 15 liraya, mandalina 20 liradan 10 liraya, kivi 20 liradan 15 liraya, patlıcan 20 liradan 17,5 liraya, mantar 40 liradan 30 liraya, turp 10 liradan 7,5 liraya geriledi. 

Tezgâhlarda fiyatı değişmeyen ürünler ise; Sarımsak 20 liradan, çilek 25 liradan, domates 10 liradan, havuç 10 liradan, elma 10 liradan, maydanoz 5 liradan, marul 10 liradan, yeşil soğan 10 liradan, patates 8,5 liradan, çağla 30 liradan, ıspanak 10 liradan, çiriş 20 liradan, karpuz kilosu 20 liradan, salatalık 13,5 liradan, karnabahar tanesi 20 liradan satılıyor.

1ha

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