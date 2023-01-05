Semt pazarında sebze ve meyve fiyatları | 05.01.2023

Kayseri’de mutfak alışverişi için vatandaşlar mahalle aralarında kurulan semt pazarlarının yolunu tutuyor. Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi’ndeki Perşembe Pazarı’nda da yoğunluk yaşanıyor. Yaz mevsiminin bitmesiyle pazardaki ürünlerin de fiyatları yukarı yönlü değişmeye başladı. Az sayıda üründe fiyatlar gerilerken bazı ürünlerde ise fiyatların değişmediği görüldü.

FİYATI YÜKSELEN ve DÜŞEN ÜRÜNLER

Pazarda geçen haftaya göre fiyatı en fazla yükselen ürün salatalık oldu. Tezgâhlarda fiyatı yükselen sebze ve meyveler şunlar: domates 12,5 liradan 15 liraya, salatalık 10 liradan 17,5 liraya, sivri biber 15 liradan 17,5 liraya yükseldi.

Bu hafta pazarda en çok indirim Nar’da oldu. Havuç 10 liradan 6,5 liraya, soğan 12,5 liradan 8 liraya, nar 17,5 liradan 10 liraya, limon 10 liradan 7,5 liraya geriledi.

FİYATI DEĞİŞMEYEN ÜRÜNLER

Tezgahlarda fiyatı değişmeyen ürünler ise şunlar: Patlıcan 15 liradan, patates 9 liradan, mandalina 7,5 liradan, Yahyalı elması 7,5 liradan, kivi 15 liradan, muz 13 liradan, karnabahar 12,5 ila 20 lira arası değişen fiyattan, pırasa (bağ) 7,5 liradan, marul 10 liradan, yeşil soğan 10 liradan, maydanoz (bağ) 5 liradan, sarımsak 40 liradan, kabak 7,5 liradan satılıyor.

‘PAZARCILAR OLARAK FİYATLARDAN MEMNUNUZ’

Pazarda fiyatların uygun olduğunu dile getiren Pazarcı Esnafı Ahmet Bali, “Pazarlarımız halkımızın tercih ettiği hem kaliteli hem ucuz hem de taze sebze meyve satar esnafımız. Kış, yaz, sıcak, soğuk demeden hizmet ediyoruz. Ürünlere cüzi miktarda fiyat koyarak satış yapıyoruz. Vatandaşlar pazarı tercih etmezse gelmez. Pazar ve marketin fiyatını kıyasladığında baya bir fark oluyor. Biz aza kanaat eden sürümden kazanan esnaf teşkilatıyız. Pazarcılar olarak fiyatlardan memnunuz, elhamdülillah çoluğumuza çocuğumuza ekmek parası götürüyoruz. Aşırı iyi olmasa da geçimimizi sağlıyoruz. Sebze ve meyve arz-talebe bağlı. Arz ve talep olduğu müddetçe fiyat yükselir. Arz ve talep olmazsa fiyat sabit kalır. Fiyatlarda normal görüyorsunuz. Fiyatlar aşırı değil. 10 liraya kabak, 7 buçuk liraya patlıcan. Halkımızda fiyatları görüp tercihini o yönde yapıyor” ifadelerini kullandı.



‘PEK AYIRT EDEMİYORUZ ARTIK ÇÜNKÜ HER ŞEYDE ZAM VAR’

Geçen hafta bu haftaya göre daha uygun olduğunu söyleyen Derya Işık, “Her şeye zam olduğu için Pazar fiyatları da normal. Pek ayırt edemiyoruz artık çünkü her şeyde zam var. Geçen hafta daha ucuzdu, bu hafta biraz daha zam gelmiş. Mesela geçen hafta 7 buçuk lira olan ürün bu hafta 15 lira. Enflasyona da bakarsan her şeye zam var zaten. Ben genelde pazarı tercih ediyorum, ürünler taze oluyor, köyden geliyor. Ürünler beklemiyor marketlerdeki gibi. Artık marketlere de güvenilmiyor fiyat değişikliğinden dolayı” şeklinde konuştu.

Mutfak alışverişini yapmak için pazara gelen Zeynep Işık, “Bana göre Pazar hiç uygun değil. Bir hafta bir haftayı tutmuyor. Geçen hafta biraz düşüktü, bu hafta onun üzerine çıkmış” dedi.

Pazarın uygun olduğunu ifade eden Zülbiye Özkan, “Buraya pazara geldim. Fiyatlar güzel emek olmayınca yemek olmuyor kızım, her şey pahalı. 1 kilogram domates yetiştirsen su parasını vermeyince, domates vermiyor toprak. Emek vereceksin, yenecek. Şimdi pahalı pahalı diyoruz ama hiçte pahalı değil. Bu devirde hiçte pahalı değil, pazar ucuz” diye konuştu.