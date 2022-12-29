Semt pazarında sebze ve meyve fiyatları

Yeni yıl öncesi Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi’nde kurulan Perşembe Pazarı’nda yılbaşı yoğunluğu yaşanıyor. Tezgâhlardaki sebze ve meyve fiyatlarını sizler için derledik.

FİYATI YÜKSELEN ve DÜŞEN ÜRÜNLER

Pazarda geçen haftaya göre fiyatı en fazla yükselen ürün patlıcan ve havuç oldu. Tezgâhlarda fiyatı yükselen sebze ve meyveler şunlar: Patlıcan 10 liradan 15 liraya, Havuç 5 liradan 10 liraya, soğan 10 liradan 12,5 liraya, patates 8,35 liradan 9 liraya yükseldi.

Bu hafta pazarda en çok indirim mandalinada oldu. Mandalina 15 liradan 7,5 liraya, domates 15 liradan 12,5 liraya, salatalık 12,5 liradan 10 liraya geriledi.

FİYATI DEĞİŞMEYEN ÜRÜNLER

Tezgahlarda fiyatı değişmeyen ürünler ise şunlar: Portakal 15 lira, nar 17,5 lira, biber 15 lira, limon 10 lira, Amasya elması 7,5 lira ve çilek 30 liradan satılıyor.