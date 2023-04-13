Semt pazarlarında Ramazan yoğunluğu

 Kayseri'de mahalle aralarında kurulan semt pazarlarında fiyatlar dalgalı seyrediyor. Yaz mevsiminin vazgeçilmezi olan çilek ve çağla da yüksek fiyatlarla tezgahlarda yerini almaya başladı. 

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  • 13.04.2023 14:13
  • Güncelleme: 13.04.2023 15:57
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Semt pazarlarında Ramazan yoğunluğu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de mutfak alışverişi için vatandaşlar semt pazarlarının yolunu tutarken Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi’ndeki Perşembe Pazarı’nda yoğunluk yaşanıyor. Pazar tezgâhlarında bazı ürünlerde önceki haftaya göre fiyatlar gerilerken bazı ürünlerde ise yükseldiği görüldü. Yaz mevsiminin vazgeçilmez lezzetlerinden olan çilek ve çağla da tezgahlarda şimdiden satılmaya başladı. 

Pazar tezgahlarında ürünlerin en ucuz ve en pahalı fiyatları şu şekilde:
Elma 15 lira ile 7,5 lira arası, armut 25 lira ile 10 lira arası, portakal 17,5 lira ile 7,5 lira arası, çilek 30 lira ve 16 lira arası, muz 25 lira ile 18 lira arası, salatalık 20 lira ile 15 lira arası, salkım domates 17,5 lira ile 10 lira arası, kabak 17,50 lira ile 8,50 lira arası, kemer patlıcan 22 lira ile 15 lira arası, limon 10 lira ile 5 lira arası, greyfurt 10 lira ile 7,5 lira arası, çağla (yarım) 25 lira ile 15 lira arası, yeşil soğan 10 lira ile 7,5 lira arası, ıspanak 10 lira ile 7,5 lira arası, marul 15 lira ile 10 lira arası, patates 10 lira ile 7,5 lira arası, sarımsak 25 lira ile 20 lira arası, soğan 17,5 ile 20 lira arası, karnabahar 30 lira ile 15 lira arası, mor lahana 15 lira 8 lira arası ve mantar 60 lira ile 40 lira arası değişen fiyatlarla alıcı buluyor. 

Pazar tezgahlarında kivi 25 liradan, fasulye 30 liradan, sivri biber 30 liradan, havuç 15 liradan, maydanoz 5 liradan, nar 10 liradan satışa sunuluyor.

1ha

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