Semt pazarlarında salçalık ve kurutmalık telaşı
Kayseri'de pazar tezgahlarında bazı ürünlerin fiyatı önceki haftaya göre düşerken, bazı ürünlerde ise artış yaşandı. Geçtiğimiz haftalarda tezgahların en pahalı ürünü olan bamya bu haftada zirvedeki yerini korurken, sarımsağın fiyatı da bamyaya yaklaşarak en pahalı ürünler arasında yer aldı. Kilosu 15 liradan satılan domates ise tezgahlarda en ucuz ürün oldu.
Kayseri’de vatandaşlar alışveriş için semt pazarının yolunu tutuyor. Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Perşembe Pazarı’nda yoğunluk yaşanırken pazar tezgahlarında; sarımsak kilosu 100 lira ile 250 arası, bamyanın kilosu 160 ile lira 250 lira arası, domatesin kilosu 15 lira ile 25 lira arası, limonun kilosu 75 lira ile 100 lira arası, patlıcanın kilosu 25 lira ile 35 lira arası, salatalığın kilosu 20 lira ile 35 lira arası, üzümün kilosu 50 ila 75 lira arası, fiyatlarla alıcı buluyor.
Öte yandan kavun 50 liradan, şeftali 100 liradan, nektari 75 liradan, mantar 50 liradan, ekşimen 15 liradan, dereotu 15 liradan, nane 15 liradan, roka 15 liradan, reyhan 20 liradan, maydonoz 15 liradan satılıyor.