Senenin son gününde benzine zam bekleniyor

 Akaryakıt grubu ürünlerinden benzine bu geceden itibaren geçerli olacak şekilde 82 kuruş zam bekleniyor. 

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  • 30.12.2022 12:18
  • Güncelleme: 30.12.2022 12:18
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Senenin son gününde benzine zam bekleniyor

Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre, senenin son gününde benzine zam beklentisi oluştu. Benzine 82 kuruş zam bekleniyor. Fiyat artışı gerçekleşmeden 19 lira olan benzin zam sonrası 19,82 liraya yükselecek. LPG ve motorinde ise şimdilik fiyat güncellemesi beklenmiyor.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

 
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

Benzin: 19 TL (zam uygulanmadan)
Motorin (dizel): 22,43 TL
LPG (otogaz): 10,82 TL.

1ha

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