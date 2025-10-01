Şener, İYİ Parti temsilcisinin G.Kore'ye götürülmemsini eleştirdi

İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Tansu Şener, Güney Kore’ye giden Büyükşehir Belediyesi heyetine partilerden temsilci alınırken İYİ Partinin alınmamasına tepki gösterdi. Başkan Şener: “Kamuoyunun da bildiği üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç beraberindeki heyetle birlikte bir dizi resmi programa katılmak üzere Güney Kore’ye gitmişlerdir. Söz konusu heyete Büyükşehir Belediyesinde grubu bulunan partilerden (AKP,MHP, CHP ve Yeniden Refah) temsilci alınırken İYİ Partinin mecliste grubu bulunmasına rağmen partimize bu konuda bir talep gelmediği gibi bir temsilcide alınmamıştır. Öncelikle Büyüksehir Belediye Başkanımızın bu konuda İyi Partiyi görmezden gelmesini kabul etmiyor ve kendisini kınıyoruz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, biliyoruz ki ; İyi Partinin Kayseri’de yapmış olduğu muhalefetten ve halkın gerçek sorunlarını gündeme taşımasından rahatsızsınız. Biz her mecrada doğruları söylemeye , halkın ve şehrimizin gerçek sorunlarını gündeme taşımaya ve sizi bu konuda rahatsız etmeye devam edeceğiz. Sürekli dile getirdiğimiz üzere bu güzelim şehri yönetemiyorsunuz. Bu şekil siyasi hamlelerle İYİ Partiyi görmezden gelenlere cevabımız; halkın bizlere verdiği muhalefet görevi sorumluluğu altında her zaman olduğu gibi, halkın ve şehrimizin görmek istemediğiniz gerçek sorunlarını sizlere hatırlatmak olacaktır” ifadelerini kullandı.