Şenol Öğretmen’den ikinci kişisel resim sergisi

Resim sergisi açılışına Vali Yardımcısı Şenol Esmer, Av. Ahmet Ulucan Ortaokulu Müdürü Hakan Yüksel, Abdullah Gül Üniversitesi Müze Müdürü Adem Uluç, Barbaros Mahalle Muhtarı Levent Karakaya, Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim görevlileri, Av. Ahmet Ulucan öğretmenleri ve öğrencileri, Kayseri Karadenizliler Derneği Yönetim Kurulu ve üyeleri, ayrıca çok sayıda öğrenci, veli ve ziyaretçi katıldı.

Şenol Aydoğan açılışta yaptığı konuşmada, “Bu sergi benim ikinci kişisel sergim, çok heyecanlıyım. Sergi açılışı öncesi ve açılış sırasında yanımda olan herkese tek tek teşekkür ediyorum” dedi.

Açılışa Katılan Vali Yardımcısı Şenol Esmer yaptığı konuşmada, “Sergiyi açan Şenol öğretmenimizi tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum. Bu tür sergileri önemsiyorum ve destekliyorum” dedi.

Av. Ahmet Ulucan Görsel Sanatlar Öğretmeni Şenol Aydoğan’ın özellikle pandemi döneminde yaptığı yağlı boya tablolar çok beğenildi. Yaşamı 3 renk bir hayat olarak özetleyen Aydoğan çalışmalarında vatan sevgisini, kültürel yaşantımızdan atları, yaşamın hareketli halini sembolleştirdiği satranç taşlarını kullanmış.

Serginin açılış kurdelesi Vali Yardımcısı Şenol Esmer ve diğer misafirler tarafından kesildi. Perşembe akşamına kadar açık olacak sergiye tüm sanatseverler davet edildi.

ŞENOL AYDOĞAN KİMDİR?

Şenol Aydoğan, 1980 yılında Trabzon’un Düzköy ilçesinde doğdu. Üniversiteyi Konya Selçuk Üniversitesi’nde okudu. 2006 yılında Resim Öğretmenliği görevine Gaziantep’te başlayan Aydoğan önce Bursa’ya daha sonra Kayseri’ye atandı. Halen Av. Ahmet Ulucan Orta Okulu Görsel Sanatlar Öğretmenliği görevine devam etmektedir. Aydoğan evli 3 çocuk babasıdır.