"Sensiz Olmaz" projesiyle çocuklar topluma kazandırılıyor

Kayseri Valiliği himayelerinde, suça sürüklenme riski taşıyan çocukları topluma kazandırmak amacıyla hayata geçirilen "Sensiz Olmaz" projesi ile ilgili bilgiler veren Anadolu Muhtarlar ve Mahalli İdareler Dernek Başkanı Levent Karakaya, “Aile Yılı içerisindeyiz. Ailelerin korunması, çocukların topluma yeniden kazandırılması ve rehabilite edilmesiyle birlikte önemli bir çalışma” dedi.

Kayseri Valiliği himayelerinde, Kocasinan Kaymakamlığı koordinasyonunda hayata geçirilen 'Sensiz Olmaz' Projesi'nin paydaşları proje hakkında bilgiler verdi.

Anadolu Muhtarlar ve Mahalli İdareler Dernek Başkanı Levent Karakaya projeyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Valimiz Gökmen Çiçek himayelerinde, Kocasinan Kaymakamımız Erdoğan Turan Ermiş ve Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arzu Çıngır iş birliği içerisinde yürüttüğümüz bir proje. Sensiz Olmaz projesinin sahada daha aktif bir hale gelebilmesi için Sensiz Olmaz, Umutla Aydınlık Yarınlar diye bir dernek de kurduk. Kocasinan olarak başladık ama şehrin genelinde çocuklarımız projeye dahil oluyor. Şu anda 3 mahkeme kararıyla ERVA ve Sensiz Olmaz projesinde çocukların almış oldukları cezaların burada rehabilite edilmesiyle ilgili kararlar alındı. Zor bir proje. Biz biliyorsunuz Aile Yılı içerisindeyiz. Ailelerin korunması, çocukların topluma yeniden kazandırılması ve rehabilite edilmesiyle birlikte önemli bir çalışma. Bu çalışmanın içerisinde Milli Eğitim, İl Sağlık, Aile ve Sosyal Politikalar, Emniyet Teşkilatı, kaymakamlık vakıfları, ilçe tarım müdürlüğü gibi çok paydaş var. Biz her gün bu projenin içerisinde yeni mentorler, yeni eğitimciler dahil ederek daha güçlü bir hale getirmeye çalışıyoruz. İnşallah bu çocuklarımız arasında kurtardıklarımız, vesile olduklarımız olur. Böyle bir çalışma içerisindeyiz” dedi.

Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli Psikolog Ali Özgün ise, “Sensiz Olmaz projesi ile ilgili 6 aydır çalışıyoruz. Ben de vaka yöneticisi olarak projeye destek sağlıyorum. Valimiz Gökmen Çiçek önderliğinde, Kocasinan Kaymakamımız Erdoğan Turan Ermiş ve Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürümüz öncülüğünde 6 aydır projeyi yürütüyoruz. Projemizin amacı suça karışmış ya da ailesinde suça karışma riski olan çocuklarla alakalı önleyicilik ve sonrasındaki süreçle alakalı aileye ne gibi faydamız olur gibi katkılar sağlıyoruz. Ben sosyal hizmetler temsilcisi olarak resmi prosedür kısmı, alabileceğimiz tedbirler, ekonomik destekler gibi konularda destek sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Sosyal Hizmetler Uzmanı Arzu Tuğba Karadeniz de “Yaklaşık 15 çocuk ve ailesinin mentorluğunu yapıyorum. Bu çocuklarımız suça sürüklenmiş çocuklar zaten. Bunların tekrardan suça sürüklenme ihtimaline karşı koruma sağlıyoruz ve onları rehabilite etmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda maddi, sosyal, ekonomik, eğitim, sağlık her alanda birebir hizmet veriyoruz. Aslında ailelerin yapamadıklarını bir yönde biz yapmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Kocasinan İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde hemşire olarak görev yapan Döndü Mantı ise, “Valimiz ve kaymakamımızın verdiği görevle 6 aydır ilerliyoruz şu anda. Yaklaşık 12 aile ve 35 çocuğumuz var. Bunların hepsinin durumlarını takip etmeye çalışıyoruz. Suça sürüklenme nedenlerini tespit edip tekrardan suça sürüklenmelerini engellemeye çalışıyoruz. Bizim projemiz daha çok aile destekli bir proje. Ailedeki bütün durumları tespit edip tüm kurumlarla neler yapabiliriz araştırıp, inceleyip çocuklarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi.