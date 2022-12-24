Sentetik çim zemini serilen Sümer Stadı’nın çehresi değişiyor

Kayseri’de 1 ve 2 Nolu stadı ile amatör futbola hizmet eden Sümer sahalarından birinin zemini sentetik çim yapıldı. Sentetik çim döşeme işleminin ardından 2 stadyumun tribün ve çevre düzenlemesi başladı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Sümer Tesisleri Sorumlusu İbrahim Sungur, “Burada 2 tane çim sahamız vardı. Bir tanesinin suni çim olması için karar alındı. Daha sonra Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu başkanımız Mutlu Önal sağ olsun Ankara'da temaslarda bulundu. Ve bu proje onaylandı. Şuan çalışmalarımız devam ediyor. Müteahhidimiz Ahmet Kaya’ya da teşekkür ederim. Normalde sahanın mayısa teslim edilmesi gerekiyordu ama işi hızlandırdılar. Şuan çalışmaların 3'te 2'si bitmek üzere. Hatta sahamız şuan bitti. Dün UEFA'dan kontrole geldiler. Yaklaşık 1 ay sonra sahanın kullanılabileceğine yönelik bir bildiri yayınlanacak. Onun dışında yan tarafta 4 soyunma odamız, 1 bireysel spor salonumuz, hakem odamız ve kantinimiz var. Buranın da 3'te 2'si bitmek üzere. 2 tribünümüz yapılıyor. Buradaki tribünümüz 500 kişilik. Karşı sahadaki tribün 250 kişilik. Orası da bitme aşamasına geldi. Güzel bir çalışma var. Herkesin burada bir emeği var. İnşallah amatör camiaya güzel bir tesis kazandırılmış olacak” açıklamasında bulundu.