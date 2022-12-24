Sentetik çim zemini serilen Sümer Stadı'nın çehresi değişiyor

 Kayseri'de amatör futbola hizmet veren Sümer Statlarından birinin zeminin sentetik çim yapılması işlemi tamamlandı. Statların tribün ve soyunma odaları yapımı da devam ediyor.

PAYLAŞ
  • 24.12.2022 18:42
  • Güncelleme: 24.12.2022 18:42
  • 105
Sentetik çim zemini serilen Sümer Stadı'nın çehresi değişiyor

Kayseri’de 1 ve 2 Nolu stadı ile amatör futbola hizmet eden Sümer sahalarından birinin zemini sentetik çim yapıldı. Sentetik çim döşeme işleminin ardından 2 stadyumun tribün ve çevre düzenlemesi başladı. 
Konu ile ilgili açıklama yapan Sümer Tesisleri Sorumlusu İbrahim Sungur, “Burada 2 tane çim sahamız vardı. Bir tanesinin suni çim olması için karar alındı. Daha sonra Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu başkanımız Mutlu Önal sağ olsun Ankara'da temaslarda bulundu. Ve bu proje onaylandı. Şuan çalışmalarımız devam ediyor. Müteahhidimiz Ahmet Kaya’ya da teşekkür ederim. Normalde sahanın mayısa teslim edilmesi gerekiyordu ama işi hızlandırdılar. Şuan çalışmaların 3'te 2'si bitmek üzere. Hatta sahamız şuan bitti. Dün UEFA'dan kontrole geldiler. Yaklaşık 1 ay sonra sahanın kullanılabileceğine yönelik bir bildiri yayınlanacak. Onun dışında yan tarafta 4 soyunma odamız, 1 bireysel spor salonumuz, hakem odamız ve kantinimiz var. Buranın da 3'te 2'si bitmek üzere. 2 tribünümüz yapılıyor. Buradaki tribünümüz 500 kişilik. Karşı sahadaki tribün 250 kişilik. Orası da bitme aşamasına geldi. Güzel bir çalışma var. Herkesin burada bir emeği var. İnşallah amatör camiaya güzel bir tesis kazandırılmış olacak” açıklamasında bulundu.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kemal Kılıçdaroğlu'na 'ülkücü' tepkisi

Kemal Kılıçdaroğlu'na 'ülkücü' tepkisi

Özdemir, son yolculuğuna uğurlandı

Özdemir, son yolculuğuna uğurlandı

Kılıçdaroğlu: 'Türkiye düşündüğümüzden çok güzel bir ülke. Herkes burada üretecek ve burada kazanacak'

Kılıçdaroğlu: 'Türkiye düşündüğümüzden çok güzel bir ülke. Herkes burada üretecek ve burada kazanacak'

Uyuşturucuya karşı hayırsever zirvesi

Uyuşturucuya karşı hayırsever zirvesi

'Erciyes'te Bir Sevda Masalı: Kerem İle Aslı' sergisi hayran bırakıyor

'Erciyes'te Bir Sevda Masalı: Kerem İle Aslı' sergisi hayran bırakıyor

Gizli buzlanma ve sis kazalara neden oldu

Gizli buzlanma ve sis kazalara neden oldu

Çok Okunanlar
1
İntihar öncesi SON paylaşım

İntihar öncesi SON paylaşım

2
Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: 'Kayserililer için bugün övünülecek hal'

Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: “Kayserililer için bugün övünülecek hal”

3
İstanbul'da Kayseri rüzgarı

İstanbul'da Kayseri rüzgarı

4
'Sigara pankreas kanseri açısından önemli bir risk faktörü'

'Sigara pankreas kanseri açısından önemli bir risk faktörü'

5
Sağlık Bakanlığı'na 42 bin 500 personel alınacak, başvurular başladı

Sağlık Bakanlığı’na 42 bin 500 personel alınacak, başvurular başladı

6
Karın içi sıcak kemoterapi HIPEC kanser hastalarına konfor sağlıyor

Karın içi sıcak kemoterapi HIPEC kanser hastalarına konfor sağlıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor 3 puan silme cezasını tahkime taşıyacak

Kayserispor 3 puan silme cezasını tahkime taşıyacak

Cumhurbaşkanı'nın resmini kaldırmak istediler

Cumhurbaşkanı'nın resmini kaldırmak istediler

DAHA FAZLA
Yazarlar Birliği Hanımlarına Özel Seminer

Yazarlar Birliği Hanımlarına Özel Seminer

Sentetik çim zemini serilen Sümer Stadı'nın çehresi değişiyor

Sentetik çim zemini serilen Sümer Stadı’nın çehresi değişiyor

Avrupa Kayserililer Birliği evsizlere mantı ikram etti

Avrupa Kayserililer Birliği evsizlere mantı ikram etti

'Maliyetlere göre şeker fiyatları makul seviyede'

“Maliyetlere göre şeker fiyatları makul seviyede”

Yazar Mengüşoğlu, Mehmet Akif'i anlatacak

Yazar Mengüşoğlu, Mehmet Akif'i anlatacak