Sentetik hap ve uyuşturucu maddeyle yakalanan sanıkların yargılanmasına başlandı

Kayseri'de içerisinde bulundukları araçtan sentetik hap ve uyuşturucu madde çıkan 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kayseri’de 3 ay önce polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada H.U. ile A.C.T.’nin bulunduğu araçta iddiaya göre 390 sentetik hap ve 22 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan H.U. ile A.C.T. ifadeleri alındıktan sonra cezaevine gönderildi. Her ikisi hakkında ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan dava açıldı. Davanın ilk duruşmasına tutuklu sanıklar ve avukatları katıldı. 
Mahkemede konuşan sanıklardan H.U., “Önce aldığımız sentetik hapları A.C.T. ile  bölüştük. İyi olmadığına kanaat getirerek tekrar kahvehaneye gittik ve o adamdan başkasını istedik. Bir tablet aldık. Onun iyi olduğunu gördük. Kayseri’de bulamayacağımızı düşünerek biraz daha almak istedik. Orada 7 tablet daha aldık. Karşılığında 7 Bin 500 TL’ye yakın para verdik. Kendisinde tütün olduğunu da söyledi. Bir başka bir şey istedik o da aynı ayarda olduğunu söyledi. Satıcıya güvendik, aldıktan sonra ayrıldık. Yola ilk çıktığımızda ben içtim sonra biraz uyudum. Kayseri’ye yaklaştık. A.C.T. yolcu koltuğuna geçti, biraz madde kullandı. Aracı ben sürüyordum. Şehir merkezine girişte, polis uygulama noktasında durdurulduk. Toplam 7-8 araç vardı, bizi indirdiler. Yakalanmasak maddeyi beraber kullanacaktık. Ticaretini yapmıyorum” dedi.  

Mahkeme heyeti sanıkların şartlı tahliyesine karar vererek eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

