Serbest Bölge Olağan Genel Kurul Toplantısını yaptı



AYSERİ (1HA)-

Kayseri Serbest Bölge (KAYSER AŞ)’de 2024 yılına ait 29. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Serbest Bölge Yönetim Kurulu Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu başkanlığında gerçekleşti.

Serbest Bölge Yönetim Kurulu Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu başkanlığında Serbest Bölge (KAYSER AŞ) 2024 yılına ait 29. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Nisap çoğunluğunun sağlandığı toplantıda, gündemde yer alan maddeler görüşülerek karara bağlandı. Şirket faaliyet raporu, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yılmaz Büyüknalbant tarafından üyelerin görüşlerine sunuldu. Kayseri Serbest Bölgesinde hayata geçirilen projelerin ve yeni yıl yatırımlarının tanıtıldığı genel kurulda gündem maddeleri görüşülerek onaylandı.

Kayseri Serbest Bölge Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yapılan toplantının ardından, "2024 Yılı Kayseri Serbest Bölgesi Olağan Genel Kurulumuzu gerçekleştirdik. Şehrimizin sanayi, istihdam ve üretimde gözdesi Kayseri Serbest Bölgemiz için aldığımız kararların hayırlı olmasını diliyor; oda başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize, sanayicilerimize ve çalışanlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Toplantının ardından yapılan değerlendirmelerde, Kayseri Serbest Bölgesi’nin büyüme hedeflerine ve uluslararası rekabet gücüne katkı sağlayacak yeni dönem yatırımlarıyla ilgili olumlu mesajlar verildi.