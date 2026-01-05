Serbest Bölge SERSİM fabrikasına 100 kişilik işçi alınacak

  • Haberler
İŞKUR, Serbest Bölge SERSİM fabrikasına 100 kişilik kadın/erkek işçi alımı yapılacağını duyurdu.

İŞKUR Kayseri, Serbest Bölge SERSİM fabrikasına 100 kişilik kadın/erkek olmak üzere işçi alınacağını duyurdu. Görüşmeler 12 Ocak Pazartesi günü saat 13:30’da İŞKUR’da gerçekleştirilecek.

Yapılan açıklamada, “Mükemmel Çalışan Ödülü: Devamsızlık yapmayan, iş kazası kaydı olmayan, disiplin uyarısı veya cezası olmayan çalışanlar için her ay 3000 TL prim ödemesi yapılacaktır.
Yan Haklar: 6 aylık çalışma süresini tamamlayanlar için Ramazan ve Kurban Bayramlarında Bayram İkramiyeleri, Kasım ayında Yakacak Yardımı, Eylül ayında eğitimine devam eden her çocuk için Eğitim Yardımı ve Ramazan İaşesi, Kreş Desteği sağlanmaktadır. Kayseri içi ve Develi/Bünyan ilçelerine servis vardır” denildi.

