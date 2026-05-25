Serbest bölgelerde ihracat ilk 4 ayda yüzde 3,1 arttı

Ticaret Bakanlığı serbest bölgelerin ihracatının 2026 yılının ilk dört ayında ihracatını %3,1 oranında artırarak 4,2 milyar dolara yükseldiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, “İhracat, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 oranında artarak 4,2 milyar dolara yükselmiştir. ﻿İhracat ve ithalat farkı olarak 1,511 milyar dolar fazla verilmiş; serbest bölgeler ekonomiye net döviz girdisi sağlamayı sürdürmüştür. ﻿Serbest bölgelerden yapılan toplam satışlar içinde ihracatın payı yüzde 76,9, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise %156,2 olarak gerçekleşmiştir. Orta-ileri teknoloji (yüzde 51,9) ve yüksek teknoloji (yüzde 7,3) ürünlerin ihracattaki payı %59,2'ye ulaşmış, serbest bölgelerin katma değerli ihracattaki stratejik rolü daha da belirginleşmiştir. ﻿Bölgeden Türkiye'ye satışlar haricindeki tüm yönlerde artış gerçekleşirken; ihracatta kayda geçen yüzde 3,1 oranındaki artışın ve Türkiye'den bölgelere yapılan satışlarla artırılan tedarikçilikteki yüzde 7,4 oranındaki artışın etkisiyle, bölgelerden Türkiye'ye satışlardaki yüzde 6,4 oranındaki azalış dengelenmiş ve toplam ticaret hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 oranında artarak 9,3 milyar dolara yükselmiştir” ifadelerine yer verildi.

KAYSERİ SERBEST BÖLGESİ

“11.06.1997 gün ve 97/9524 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun 2. Maddesine istinaden Şehir merkezine 15 Km mesafede Kayseri Serbest Bölgesi kurulmuş ve 28.10.1999 tarihinde ticari faaliyete başlamıştır. Kayseri ve çevre illerin dış ticaretine katkı sağlanması, bölgede sağlanan teşvik ve avantajlar ile üretim maliyetlerinin düşürülmesi, firmalara rekabet üstünlüğü kazandırılması, amacıyla Kayseri Serbest Bölge olarak seçilmiştir. Bunların yanında, yoğun sanayileşme sonucu yörenin hızla artan dış ticaret potansiyeli, Kayseri’nin Serbest Bölge olarak seçilmesinde önemli bir tercih sebebi olmuştur.”