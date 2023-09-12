Sercan Koç ile Samet Kartal milli takım kampında

20-30 Eylül tarihleri arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılacak Dünya Dövüş Olimpiyatları için Kayseri'den antrenörlüğünü Göksel Cingöz'ün yaptığı iki Muaythai sporcusu kota aldı.

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  • 12.09.2023 08:19
  • Güncelleme: 12.09.2023 08:19
Sercan Koç ile Samet Kartal milli takım kampında
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

20-30 Eylül tarihleri arasında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da yapılacak Dünya Dövüş Olimpiyatları için Kayseri’den antrenörlüğünü Göksel Cingöz’ün yaptığı iki Muaythai sporcusu kota aldı.

Dünya Dövüş Olimpiyatları 20-30 Eylül tarihleri arasında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da yapılacak. Önemli organizasyon için Türkiye’den sadece 4 sporcu kota alabildi. Kota alan dört sporcudan ikisi ise Kayserili Muaythai sporcuları oldu. Dünya ve Avrupa dereceleri bulunan SercanKoç ile Samet Kartal bu önemli organizasyon için kota alırken, milli takımın Ankara’da yaptığı kampa katıldılar.

Sporcuların Antrenörü Göksel Cingöz, “İki sporcumuz da daha önce birçok kez Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya kazandı. Suudi Arabistan’da yine iki sporcumuz ülkemizi en iyi şekilde temsil edecektir. Sporcularıma başarılar diliyorum” dedi.

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İHA

Kayseri Gündem
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