Serçeönü Alt Geçidi bugün 22.00'de bakım nedeniyle kapatılacak
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Mustafa Kemal Paşa Bulvarı havaalanı gidiş istikameti Serçeönü U Alt Geçidi bakım, onarım çalışmaları sebebiyle 13 Kasım 2025 Perşembe günü Saat 22.00'da taşıt trafiğine kapatılacağı duyuruldu.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından 14 Kasım 2025 Cuma Günü Saat 02.00’da yol tekrar trafiğe açılacağı belirtildi.