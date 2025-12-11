Şeref Malkoç, KAYÜ'de 'Türkiye Yüzyılı ve Üniversitelerimiz' Konulu Konferans Verdi.

Kayseri Üniversitesi’nin 15 Temmuz Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Milli Güvenlik Kurulu Önceki Dönem Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, il müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından ekinliğin açılış konuşmalarında Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Türkiye Yüzyılı bağlamında üniversitelerin misyonuna değindi.

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, “Kayseri, asırlardır ilim, irfan ve medeniyet birikiminin yoğrulduğu bir şehirdir. Kayseri Üniversitesi olarak bu köklü geleneğin üzerine yenilikçi bir akademik perspektif inşa ediyoruz. Gençlerimizi yalnızca meslek sahibi bireyler olarak değil, ülkesinin bilimsel ve teknolojik atılımına yön verecek vizyon sahibi, milli ve manevi yönü de güçlü mezunlar yetiştirmek için heyecanla ve gayretle çalışıyoruz. Türkiye Yüzyılı hedeflerinde üniversitelerin üstlendiği öncü rolün bilincindeyiz ve bu sorumluluğu kararlılıkla taşıyoruz” diye konuştu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise yaptığı konuşmada, Kayseri Üniversitesi’nin böyle bir programa ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türk siyasal ve kültürel hayatında önemli izler bırakmış Şeref Malkoç’u ağırladıkları için üniversite yönetimini tebrik etti.

Milli Güvenlik Kurulu Önceki Dönem Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu da konuşmasında, Kayseri’nin Anadolu’daki tarihsel ve kültürel konumuna yönelik şu ifadelerde bulundu:

“Kayseri, Anadolu’nun yurt edinilmesi sürecinde kültürel aidiyetin, kök salma iradesinin ve kalıcılığın şekillendiği kadim bir mekândır. Bu derinlikli zemin, Kayseri’nin bugün güçlü bir eğitim hayatına ve ufuk açıcı üniversitelere sahip bir bilim şehrine dönüşmesini mümkün kılmıştır.”

Açılış konuşmalarının ardından Önceki Dönem Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, “Türkiye Yüzyılı ve Üniversitelerimiz” konulu konferans verdi.

Konferansında Türkiye’deki yükseköğretim yapısının genel durumunu ve stratejik önemini değerlendiren Önceki Dönem Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, “Türkiye'de 208 üniversitemiz var ve bu üniversiteler toplumun rehberi, kılavuzu, kalkınmanın, bilim ve teknolojinin öncüsüdür. Dünya’daki refah seviyesi yüksek ülkeler incelendiğinde, hepsinin üniversitelerini geliştirmiş olduğu görülmektedir. Üniversitelerimizin bir kısmı henüz çok yeni olsa da örneğin 8 yıllık bir üniversitenin bile kısa sürede büyük mesafe katettiğini görmekteyiz. Türkiye olarak 7 milyon üniversite öğrencisi ve 200 binin üzerinde akademisyenimizle muazzam bir kadroya sahibiz. Bu öğrenci sayısı Avrupa'daki birçok ülkenin nüfusundan fazladır. Ayrıca 1 milyona yakın öğrenci yurt kapasitemiz ve çok güzel kütüphanelerimiz mevcut olup, bilgiye ulaşım noktasında elektronik ortam sayesinde geçmiş yıllara nazaran büyük kolaylıklar sağlanmıştır. Devletimiz eğitim bütçesinden önemli bir pay ayırarak, hem Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulları hem de Üniversiteleri desteklemektedir. Son yıllarda Türkiye her alanda büyük gelişmeler kaydetmiştir. İlkokul, ortaokul ve lisede 20 milyon öğrencimiz ve 1,5 milyon öğretmenimiz bulunurken, sağlık sektöründe de 1,5 milyon çalışanımız mevcuttur. Bu genel ilerleme ve alt yapı, Türkiye'nin son yıllardaki büyük gelişiminin bir parçası olarak üniversitelerimizin de önemli katkılarını göstermektedir. Bu yüzden diyorum ki: 21. yüzyıl ‘Türkiye Yüzyılı’ olacaktır ve bu yürüyüşün öncüleri üniversiteler olacaktır” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin siyasal tarihine ve siyasi krizlere de değinen Önceki Dönem Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türkiye’nin bugün Libya’dan Karabağ’a, Somali’den Pakistan ve Afganistan’a kadar ihtiyaç duyulan her yerde barışı tesis eden, mazluma el uzatan bir ülke konumuna geldiğini sözlerine ekledi.

Program, soru-cevapların ardından plaket takdimiyle sona erdi.