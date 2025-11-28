- Haberler
Serhan Çetinsaya– Azim Deniz davası sonuçlandı: Para cezası ve 5 yıl denetim süresi başlatıldı
İş insanı Serhan Çetinsaya, gazeteci Azim Deniz'i tehdit ettiği iddiasıyla 30 gün adli para cezasına, hakaret ettiği iddiasıyla ise 90 gün adli para cezasına karşılık gelen bin 500 lira cezaya çarptırıldı. Ayrıca hakaret suçuna ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) uygulanarak Çetinsaya hakkında 5 yıllık denetim süresi başlatıldı.
