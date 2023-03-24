Serhan Çetinsaya: “Kayseri'ye bir tek çivi dahi çakmak istemiyorum'

Artaş Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhan Çetinsaya, Kayseradar ve Radyoradar'dan canlı olarak yayınlanan Gündem Kayseri programına konuk oldu. Kayseradar Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram'ın sorularını cevaplayan Çetinsaya, Kayseri Park'ta kaçak inşaat yaptıkları yönünde çıkan iddialara cevap verdi.

Ellerinden geldikçe Kayseri Park'ı geliştirmeye ve güzelleştirmeye çalıştıklarını söyleyen Çetinsaya, "Hem annemden hem babamdan 7 kuşak Kayseri'nin yerlisi bir ailenin torunuyum. Bizim için Kayseri çok önemlidir, çünkü Kayseri her daim elimizi ayağımızı çekmek istemediğimiz, geçtiğimiz 30 yıldır yatırımlarımızı yapmaya çalıştığımız, yardımları yapmaya çalıştığımız bir şehrimiz. Burada konuyu Kayseri Park'a getirmemiz gerekirse Kayseri Park bundan 15-16 yıl önce Kayseri'mizin de ilk açılmış alışveriş merkezi. Biz elimizden geldiğince Kayseri Park'ı her daim geliştirmeye ve güzelleştirmeye çalıştık. Ama son dönemlerde bazı yetkililer Kayseri'deki merdiven altı kafecilikten uzaklaşmak adına Kayseri'ye yakışacak gençlerin gezebileceği oturabileceği rahat edebileceği mekanlar kazandırın lütfen diye ricacı oldular. Kayseri Park 15-16 yıldır açık bir yer, bugüne kadar zaten 3 tane kafenin gelir gider hesabına kalsaydık 15 senedir yapardık. Kayseri Park'ta olsun, Kayseri'de yapmış olduğumuz 3 tane otelde olsun zaten bizim birinci amacımız para kazanmak değil Kayseri'ye hizmettir. Grup şirketleri olarak düşünürsek Kayseri'deki yatırımlarımız bizim ticari hacmimizin sadece yüzde 4'ünü oluşturuyor. Ama gelin görün ki ticari hacmimizin yüzde 4'ünü oluşturan işletmeler topluluğunda geçtiğimiz 15-20 yıla varan süreçte kazanılan kârı tamamen Kayseri'ye hayır işleri olarak geri kazandırdığımızı düşünürsek birkaç tane gazetecinin ithamlarıyla yetkili mecraların gerek babamı, gerek şahsımızı, gerekse şirketimizi kötü kelimelerle anmaları bizleri üzdü. Beni bir nebze Kayseri'ye küstürdü" şeklinde konuştu.

'TÜKETİCİ MAHKEMESİNDE BİR TANE BİLE DAVASI OLMAYAN BİR AİLE ŞİRKETİYİZ'

Kayseri Park'ta yapılan otellerin kaçak olmadığını, hepsinin gerekli mecralarda izinlerinin alındığını vurgulayan Çetinsaya,

"Biz grup olarak 17 milyon metrekare inşaat tamamlamış 35 bin konut teslim etmiş ve bugüne kadar bir tane bile tüketici mahkemesinde davası olmayan bir aile şirketiyiz. Kayseri'deki yaptığımız kazanç grubumuzun yüzde 4'ü olduğunu düşünürsek ve bu yüzde 4 kazançtan elde ettiğimiz son 30 yıldır tüm karımızı Kayseri'ye hayır işleri olarak bağışladığımızı düşünürsek, bir kaçak inşaat gibi bir yapı ile adımızın anılması veya bunu kendimize yakıştırmamız pek mümkün değil. Yasak ya da kaçak göçek bir durum söz konusu değil, zaten bu belediyenin kayıtlarında da var. Kayseri'nin merkezinde izinsiz bir kaçak yapıyı yapacak, cesaret edebilecek birinin olabildiğini pek düşünmüyorum. Biz Kayseri'ye en iyi hizmeti vermeye çalışırken adımızla adımız için yaşarken Kayseri'nin göbeğinde kaçak bir inşaat yapmamız hatta bunun bir seçilmiş yetkili tarafından dile getirilmesini tüm şaşkınlığımla izliyorum. Daha önce hiç bu kadar abes bir iftira ile karşılaşmamıştım" ifadelerini kullandı.

KAYSERİ'YE BİR ÇİVİ DAHİ ÇAKMAK İSTEMİYORUM'

Aile olarak siyasetten uzak kalıp ticaret ile uğraşmak istediklerini belirten Çetinsaya, "Biz aile olarak ticaretle uğraşıp siyasetten uzak kalmak istiyoruz ama Kayseri gibi güzide bir ilde bir gazetecinin anlayamadığım bir şekilde yaptığı ithamlar beni çok üzdü. Kayseri'ye geçtiğimiz 30 yılda 54 milyon dolar yatırım yaptık. Kayseri'deki yaptığımız ticaretin para kazanalım, cebimize para alalım ailemizi geçindirelim değil. Kayseri'de kazandığımızı Kayseri'ye bırakan insanlarız. Kayseri'de kazandıklarımızı Kayseri'ye hayır hasenat için harcarken böyle bir ithamla karşılaşınca ben bugün kendime bir söz verdim aile grubumuza da mesaj attım; 'Bugünden sonra Kayseri'ye bir çivi dahi çıkmak istemiyorum' dedim. Biz Kayseri'ye rica edildi otel yaptık, rica edildi AVM yaptık. Kayseri'ye her geçen gün marka değerini yukarı çıkarmak için çalışırken 3-5 kişinin yaptığı basit ithamlardan sebep Kayseri'de ömrünü tamamen hayra hasenata vakfetmiş bir aileyi Kayseri'ye küstürmek ne kadar adaletse bu adaleti ve bu yargıyı kamuoyuna arz ediyorum" diye konuştu.

'BU ŞEHRİN EN BÜYÜK ABİSİ MEHMET ÖZHASEKİ'DİR'

Kayseri'ye kırgın olduğunu ifade eden Serhan Çetinsaya, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu şehrin en büyük abisi Mehmet Özhaseki'dir. Allah ondan razı olsun zaten o da olmazsa bu şehir ne yapacak bilmiyorum. Bir de şehre bir tane daha abi geldi o da Vali Gökmen Çiçek. Bugün Mehmet Özhaseki de Gökmen Çiçek de bana dese ki 'Serhan Kayseri'de şunu yapıyorsun' maliyet hesabı yaparsam namerdim. Bu iki isim harici bana kimden ne gelirse, 'Milyon dolar kazanacaksın' da dese Kayseri havalimanından beni kimse sokamaz. Benim burada üzgün olduğum şey şu benim derdim Kayseri, biz Kayseri için dertlenen insanlarız. Biz Kayseri için oturur Kayseri için ne yapabiliriz diye konuşuruz. Biz Kayseri'nin suyunu içtik ekmeğini yedik. Artaş Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak eğer ben kanunsuz hukuksuz bir iş yaptıysam acilen o 3 kafeyi iptal ediyorum, hiçbir şekilde yapmıyorum. Her türlü bana tazminat davası da açılsın ödeyeyim, istenilen yere de bağışlıyorum ama bunun tam tersi ise ben verilmiş izinden sonra mağdur edilmiş isem benim mağduriyetimi o zaman ilgili mecralar karşılasın. Ben Kayseri adına üzgünüm, üzüldüm ve kırıldım. Benim 70 yaşındaki babamı bu kör siyasetin içine soktular, biz şerefi namusu için yaşayan insanlar. 3-5 kişi yüzünden siyaset malzemesi yapıldı, ben buna kırgınım."