Serhat Çelik 'Kadro, belediye şirket işçilerinin de hakkı'

Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, hükümetin sözleşmeli memurlara kadro vermesinin sevindirici olduğunu, ancak belediyelerin, yani kamunun asıl işini yapan şirket işçilerinin de kadroya geçirilmesinin iş barışı ve çalışma hayatı için vazgeçilmez olduğunu ifade etti.

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  • 30.11.2022 11:50
  • Güncelleme: 30.11.2022 13:28
Serhat Çelik 'Kadro, belediye şirket işçilerinin de hakkı'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, hükümetin sözleşmeli memurlara kadro vermesinin sevindirici olduğunu, ancak belediyelerin, yani kamunun asıl işini yapan şirket işçilerinin de kadroya geçirilmesinin iş barışı ve çalışma hayatı için vazgeçilmez olduğunu ifade etti.

Çelik açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“2007 yılında Hak İş Konfederasyonunun mücadelesi ile başlayan ve 2018 yılında sayın Cumhurbaşkanımızın koymuş olduğu iradeyle çalışma hayatında çözüm odaklı önemli ölçüde iyileştirilmeler yapılmış 500 bine yakın taşeron şirketlerde çalışan işçiler belediyelerin kendi şirketlerine, kamu kurumunda taşeron şirketlerde çalışan işçilerde kamunun kendi kadrosunda istihdam edilmeye başlamıştı. Bu sayede birçok çalışanın da sorunu çözülmüştü. Belediyelerde kadrolu çalışan üyelerimize 6772 sayılı kanun ile verilen ikramiye ve bazı sosyal haklarında aynen belediye şirketlerinde çalışan üyelerimize verilmesini ve en asıl kadroya geçirilmesini Hizmet-İş sendikası olarak talep ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da belediye şirketlerinde çalışanlara kadro verilmesi noktasında önemli bir irade ortaya koyacağına inanıyoruz. Önceki gün sayın Cumhurbaşkanımız tarafından sözleşmeli memurlara kadro verilmesi, çalışma hayatının bir sorunun daha çözülmesi ve yararlanacaklar açısından önemli ve sevindirici buluyoruz. Ancak yerel yönetimlerin yükünü çeken bulunduğu il ve ilçelerde vatandaşımıza hizmet etmek için, yaz kış demeden, afetlerde, salgınlarda en zor şartlarda sahada çalışan, sayıları 500 bine yaklaşan belediye emekçilerine de bir an önce kadro hakkı verilmesi gerekir. Çalışma hayatı içinde özellikle belediye çalışanların büyük çoğunluğunu oluşturan, yıllarca taşeron olarak çalışan, 2018 yılında belediye şirketlerine geçirilen yüzbinlerce işçinin bugüne kadar çektiği ekonomik ve sosyal sıkıntılarından kurtarılması gerekir. Aynı işyerinde kadrolu işçiler ve memurlarla çalışan ancak hala kamu işçisi görülmeyen uygulamaya son verilerek şirket işçilerinin gerçek kadroya geçirilmesini istiyoruz. Belediye işçileri kamu işçisidir. Ayrımcılık son bulsun, haklarımız verilsin."

İHA

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