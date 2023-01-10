Serhat Çelik, 'Gazeteciler sendikal mücadelenin içinde yer almalı'

Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, gazetecilerin sendikal mücadelenin içinde yer almasının önemine dikkat çekerek, “Gazetecilerin her türlü ekonomik ve sosyal haklarının koruma altına alınması, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması temel öncelik olmalıdır. Tüm basın emekçilerini, Konfederasyonumuz bünyesinde bulunan Medya-İş Sendikamızın çatısı altında örgütlenmeye ve haklarını aramaya davet ediyoruz” dedi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla açıklama yapan Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, gazeteciliği zor ve fedakarlık isteyen bir meslek olduğunu söyleyerek, “Basın emekçileri, her koşulda toplumun bilgilendirilmesi, ülke yararı için doğru bilgilerin verilmesi, farklı görüş ve düşüncelerin objektif ve tarafsız olarak kamuoyuna aktarılması gibi önemli bir görevi yerine getirmektedirler. Gerçeklerin en doğru ve en hızlı biçimde kamuoyuna aktarılmasını sağlayan basın emekçileri, toplumun sesi olma konumundadır. Bu görevi yerine getirirken kimi zaman canları pahasına, gece gündüz demeden özverili bir şekilde çalışmaktadırlar. Gece-gündüz, kar-kış demeden 24 saat çalışan gazetecilerin önlerine çeşitli engeller ve zorluklar çıkarılıyor. Sendikalı olma haklarını kullanamıyor, sendikalı olduklarında ise işlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalıyorlar. Toplumsal sorunları büyük bir özveriyle kamuoyunun gündemine getiren gazetecilerin ulusal ve özellikle de yerel basında kayıt dışı çalıştırılmasını, düşük ücret ve ağır çalışma koşullarına mahkûm edilmesini maalesef üzüntüyle karşılıyoruz. Gazetecilerin her türlü ekonomik ve sosyal haklarının koruma altına alınması, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması temel öncelik olmalıdır. Bu nedenle gazetecilerin diğer iş kollarından daha öncelikli olarak sendikal mücadelenin içinde yer alması gerekmektedir. Tüm basın emekçilerini, Konfederasyonumuz bünyesinde bulunan Medya-İş Sendikamızın çatısı altında örgütlenmeye ve haklarını aramaya davet ediyoruz. Gazetecilik mesleğini bütün zorluklarına rağmen yapmaya çalışan, bir sevda ve aşk gibi görülen gazeteciliği özverili çabalarıyla ileriye taşıyan tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü içtenlikle kutluyor, zor görevlerinde başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.