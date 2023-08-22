Serinlemek için girdiği sudan cansız bedeni çıkartıldı

Sivas'ın Divriği ilçesinde 12 yaşındaki çocuk serinlemek için girdiği Çaltı Çayı'nda boğularak hayatını kaybetti.

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  • 22.08.2023 20:01
  • Güncelleme: 22.08.2023 20:01
Serinlemek için girdiği sudan cansız bedeni çıkartıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ın Divriği ilçesinde 12 yaşındaki çocuk serinlemek için girdiği Çaltı Çayı’nda boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Deve Boğan mevkii Çaltı Çayı’nda meydana geldi. 12 yaşındaki Doğan Yıldırım arkadaşıyla birlikte serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra çırpınan çocuk ardından gözden kayboldu. Yıldırım’ın arkadaşı sudan çıkarak durumu çevredekilere bildirdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Suda cansız bedeni kaybolan çocuk için arama çalışmaları başlatıldı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından dalgıçlar tarafından yapılan aramada çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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