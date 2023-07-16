Serinlemek için suya atlayan şahıs yaralandı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bulunan Barsama Mesire Alanı’nda serinlemek için suya atlayan yabancı uyruklu şahıs kafasını taşa vurunca ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Barsama Mesire Alanı’nda serinlemek isteyen yabancı uyruklu şahıs, gölete atladı. Kafasını taşa vuran şahıs ağır yaralanırken, çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılan şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.