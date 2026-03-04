  • Haberler
  • Gündem
  • Serpil Aksoy'un 'El Okuma (İlmi Keff)' Kitabı Yayınlandı

Serpil Aksoy'un 'El Okuma (İlmi Keff)' Kitabı Yayınlandı

Antik çağlardan günümüze uzanan el okuma sanatına ışık tutan yeni bir kitap yayınlandı. Serpil Aksoy tarafından kaleme alınan 'El Okuma (İlmi Keff)' adlı eser, el okumanın gizemli dünyasına bir giriş niteliği taşıyor.

Serpil Aksoy'un 'El Okuma (İlmi Keff)' Kitabı Yayınlandı

Kitabın giriş bölümünde Aksoy, insanın kendini tanıma arayışının yüzyıllardır sürdüğünü ve bunun için farklı yöntemlere başvurulduğunu belirtiyor. Eller ise bu arayışta önemli bir yer tutmuş, çünkü el insanın dünyayla temas ettiği, ürettiği, dokunduğu ve iz bıraktığı bir organ olarak görülmüş.

Antik medeniyetlerden günümüze uzanan el okuma ilmi, kişinin kendini anlamasına ve insanları tanımasına dair ipuçları sunmuş. Aksoy, ellerimizin yaşamın hikâyesini anlatan birer harita gibi olduğunu vurguluyor. Her şekil, çizgi ve iz, bizi biz yapan deneyimlerin ve karşılaşmaların bir yansıması olarak okunabiliyor.

Yazar, bu kitabı el okumanın gizemli dünyasına bir başlangıç yolculuğu olarak sunarken, okuyucuların ellerin nasıl okunacağını, ne anlattığını ve bu bilgilerin kişisel gelişime nasıl katkı sağlayabileceğini keşfedebileceklerini belirtiyor.

288 sayfalık "El Okuma (İlmi Keff)" kitabı, Netform Yayınları tarafından okuyucuyla buluşturuldu. Sahasında önemli bir boşluğu dolduracak olan bu eser, Netform Matbaacılık tarafından basıldı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Başkan Çolakbayrakdar'ın babası son yolculuğuna uğurlandı
Başkan Çolakbayrakdar’ın babası son yolculuğuna uğurlandı
Beyazay Kayseri Şubesi'nden Öğretmen Fatma Nur Çelik İçin Basın Açıklaması
Beyazay Kayseri Şubesi'nden Öğretmen Fatma Nur Çelik İçin Basın Açıklaması
Başkan Çolakbayrakdar'dan Dayanışma Çağrısı
Başkan Çolakbayrakdar’dan Dayanışma Çağrısı
Saadet Partisi'nden Büyükkılıç'a Nezaket Ziyareti
Saadet Partisi'nden Büyükkılıç'a Nezaket Ziyareti
Öksüz Ve Yetimlerin Bayramlıkları Yine Talas Belediyesi'nden
Öksüz Ve Yetimlerin Bayramlıkları Yine Talas Belediyesi’nden
Başkan Büyükkılıç'tan Hacılar'da Ramazan Ziyareti
Başkan Büyükkılıç'tan Hacılar'da Ramazan Ziyareti
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!