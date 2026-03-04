Serpil Aksoy'un 'El Okuma (İlmi Keff)' Kitabı Yayınlandı

Kitabın giriş bölümünde Aksoy, insanın kendini tanıma arayışının yüzyıllardır sürdüğünü ve bunun için farklı yöntemlere başvurulduğunu belirtiyor. Eller ise bu arayışta önemli bir yer tutmuş, çünkü el insanın dünyayla temas ettiği, ürettiği, dokunduğu ve iz bıraktığı bir organ olarak görülmüş.

Antik medeniyetlerden günümüze uzanan el okuma ilmi, kişinin kendini anlamasına ve insanları tanımasına dair ipuçları sunmuş. Aksoy, ellerimizin yaşamın hikâyesini anlatan birer harita gibi olduğunu vurguluyor. Her şekil, çizgi ve iz, bizi biz yapan deneyimlerin ve karşılaşmaların bir yansıması olarak okunabiliyor.

Yazar, bu kitabı el okumanın gizemli dünyasına bir başlangıç yolculuğu olarak sunarken, okuyucuların ellerin nasıl okunacağını, ne anlattığını ve bu bilgilerin kişisel gelişime nasıl katkı sağlayabileceğini keşfedebileceklerini belirtiyor.

288 sayfalık "El Okuma (İlmi Keff)" kitabı, Netform Yayınları tarafından okuyucuyla buluşturuldu. Sahasında önemli bir boşluğu dolduracak olan bu eser, Netform Matbaacılık tarafından basıldı.