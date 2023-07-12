Servis aracı alev aldı
Kayseri'de bir servis aracında balatalarının ısınması sonucu çıkan yangın, kontrol altına alındı.
- 12.07.2023 19:26
- Güncelleme: 12.07.2023 19:26
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Yangın, Kuzey Çevreyolu istikametinde meydana geldi. Servis aracının balatalarının ısınması sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Olayda yaralanan kimse olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.
1ha
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