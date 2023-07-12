Servis aracı alev aldı

 Kayseri'de bir servis aracında balatalarının ısınması sonucu çıkan yangın, kontrol altına alındı.

PAYLAŞ
  • 12.07.2023 19:26
  • Güncelleme: 12.07.2023 19:26
  • 66
Servis aracı alev aldı

Yangın, Kuzey Çevreyolu istikametinde meydana geldi. Servis aracının balatalarının ısınması sonucu yangın çıktı. 
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık  ekipleri sevk edildi. 
İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Olayda yaralanan kimse olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Büyükşehir'den 80 üreticiye 800 arı kovanı desteği

Büyükşehir'den 80 üreticiye 800 arı kovanı desteği

Narkotik suçlardan araması bulunan 9 kişi yakalandı

Narkotik suçlardan araması bulunan 9 kişi yakalandı

Kayserispor günü tek idmanla tamamladı

Kayserispor günü tek idmanla tamamladı

Yahyalı kirazının hasadı başladı

Yahyalı kirazının hasadı başladı

KOM Şube'den operasyon: çok sayıda ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi

KOM Şube’den operasyon: çok sayıda ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi

Kayserispor kombine biletleri satışı devam ediyor

Kayserispor kombine biletleri satışı devam ediyor

Çok Okunanlar
1
İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse, LGS birincilerini ağırladı

İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse, LGS birincilerini ağırladı

2
Babalar gününün en acı olayı

Babalar gününün en acı olayı

3
Bu hastalığın ilk bulgusu bebeklerde 'kusma'

Bu hastalığın ilk bulgusu bebeklerde 'kusma'

4
Kayseri'nin en büyük üretim tesisi taşınıyor

Kayseri'nin en büyük üretim tesisi taşınıyor

5
Çıldıran genç kız önüne geleni bıçakladı

Çıldıran genç kız önüne geleni bıçakladı

6
Uzmanından ALS uyarısı: 'ALS genellikle kas güçsüzlüğü ile başlıyor'

Uzmanından ALS uyarısı: 'ALS genellikle kas güçsüzlüğü ile başlıyor'

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Baraj içinde ceset bulundu

Baraj içinde ceset bulundu

Servis aracı alev aldı

Servis aracı alev aldı

DAHA FAZLA
Ortaokulda çıkan yangın söndürüldü

Ortaokulda çıkan yangın söndürüldü

Kayseri Şehir Hastanesi'nde şampiyon: Yetişkin Acil Takımı

Kayseri Şehir Hastanesi'nde şampiyon: Yetişkin Acil Takımı

Menzil Şeyhi Seyyid Abdülbâkî vefat etti

Menzil Şeyhi Seyyid Abdülbâkî vefat etti

Bakanlık Makamında Kayserispor Zirvesi

Bakanlık Makamında Kayserispor Zirvesi

Kayseri Şeker'den çiftçisine 228 milyon liralık sulama avansı

Kayseri Şeker'den çiftçisine 228 milyon liralık sulama avansı