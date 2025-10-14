Servis aracı alevlere teslim oldu

Mithatpaşa Mahallesi'nde park halindeki servis aracında yangın meydana geldi.

Servis aracı alevlere teslim oldu

Olay, Kocasinan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nin Sevin Sokağı'nda meydana geldi.

Park halindeki servis aracı, henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yanmaya başladı ve kısa süre içerisinde alevlere teslim oldu.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Servis aracı, ekiplerin müdahalesi sonrası söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmadı, servis aracıysa kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekipleri yangına ilişkin inceleme başlattı.

Haber Merkezi

