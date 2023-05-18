Servis aracı ve minibüs çarpıştı: 6 yaralı

Kaza, Melikgazi ilçesine bağlı Tavlusun Mahallesi Gaffar Okkan Bulvarı üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Z.S. yönetimindeki 38 AEC 317 plakalı servis aracı ile M.Y. idaresindeki 31 ZE 080 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 6 kişi yaralanırken araçlarda da büyük çapta hasar oluştu.

İhbar sonrası kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralıları hastaneye sevk etti. 6 yaralının tedavisine başlandı. Kaza sırasında araçta bulunan 2 kişi de yara almadan kurtuldu.

Polis ekipleri de kaza yerinde güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme başlattı.