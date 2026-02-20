Servis ile otomobil çarpıştı: 14 yaralı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Erciyes Caddesi üzerinde meydana gelen K.A. (69) idaresindeki servis ile A.D. (33) idaresindeki otomobilin çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Melikgazi ilçesine bağlı Erciyes Caddesi üzerinde K.A. (69) idaresindeki servis ile A.D. (33) idaresindeki otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü kadın A.D. ve araçta bulunan Y.A.D. (4) ile servis sürücüsü K.A. (69) ve araçta bulunan F.S. (36), B.Ö. (23), B.G. (28), R.Y. (21), A.Ç. (66), M.Ö. (44), H.A. (24), G.Ö. (24), H.C. (39), Ş.C. (24), E.E. (36), H.E. (42) hafif yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.