Servis Sürücülerine kurallar hatırlatıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nce 2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında Esnaf ve Sanatkarlar Odası Toplantı Salonunda okul servis sürücülerine yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Servis sürücülerinin uyması gereken trafik kuralları, taşımalı eğitim kapsamında öğrenci güvenliği, emniyet kemeri kullanımının önemi, araçlarda bulunması gereken güvenlik donanımları, fazla yolcu taşımama ve hız limitlerine uyma, servis araçlarının bakım ve kontrollerinin düzenli yapılması hususlarında sürücülere hatırlatma ve bilgilendirmelerde bulunuldu.

Yapılan açıklamada ise “Çocuklarımızın güvenliği en büyük önceliğimizdir. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü olarak tüm sürücü ve yolcularımıza kazasız ve hayırlı yolculuklar diler, kurallara uyan vatandaşlarımıza teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.